Ekspertica: Obećavam, sa ovim trikom nećete moći ostati budni

Srećom, stručnjakinja za spavanje, kako je nazivaju mediji, na zvaničnom TikTok profilu podijelila je savjet za odmornije noći.

“Ovo sam naučila prije 20-ak godina. Moja djeca znaju kako se to radi, moj muž zna kako se to radi, svi znamo kako se to radi. Obično spavam cijelu noć sa svojom rutinom, ali povremeno se probudim usred noći. Jučer sam uzela suplemente prekasno u toku dana pa sam morala ustati i ići na WC”, ispričala je korisnica TikToka pod imenom “prettysickheather”, te nastavila:

“Svi smo to prošli, zar ne? Još je gore kada iz toplog kreveta morate otići u hladno kupatilo. A onda na povratku shvatite da više ne možete zaspati. Šta da radite?”

Srećom, Heather ima rješenje.

“Moraš ovo da uradiš zatvorenih očiju, ali ću morati objasniti otvorenih očiju jer će izgledati smiješno”, rekla je ona dodavši da sa ovom vježbom “nikada nije izdržala dva ciklusa, a da nija zaspala”.

“Gledat ćeš prema gore, zatvorenih očiju. Onda ćeš ovako gledati skroz dole. Onda ćeš pogledati skroz lijevo, skrenuti oči u centar, pa udesno. Onda ćeš podići pogled, a zatim ići skroz okolo u pravu kazaljki na satu”, nastavila je Heather, prenosi novi.

“Onda ćeš oči okrenuti u suprotnom smjeru kazaljki. I na kraju, spojite oči u zajedničku tačku”, kazala je na kraju Heather obećavši da niko, ko primijeni njenu metodu, neće moći ostati budan.

Mnogi su pratioci komentarisali savjet tzv. stručnjakinje za spavanje.

“Ne mogu ovo raditi, moram razmišljati o onoj sramotnoj stvari koju sam uradio jednom prije 12 godina”, napisao je jedan pratilac, dok se drugi našalio da “mora maštati o svojoj simpatiji”.

