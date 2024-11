Tri horoskopska znaka danas privlače bogatstvo

Horoskop predviđa da će u srijedu, 13. novembra 2024, tro horoskopska znaka privući bogatstvo kada se Mjesec poravna sa Jupiterom, pomažući im da izvuku najbolje iz onoga što već imaju.

Tokom ovog lunarnog poravnanja nastaviće proces prikupljanja sreće za sebe i znaće koji im je sljedeći potez, a sve je u zahvalnosti. I znaće i šta da čine sa novostečenim bogatstvom, poštuju ga i brinu o njemu.

Bik

Vi ste već dugo uspješni u privlačenju bogatstva. Kad se Mjesec poravna sa Jupiterom 13. novembra, možda ćete vidjeti da snaga vaše namjere nije samo na mjestu, već da je i moćna. Znate šta želite i nećete stati dok vaš uspjeh ne bude očigledan. Ono što takođe znate jeste da ne želite da postignete uspjeh onako kako to čine drugi ljudi. Imate svoj plan i svoj način. Želite uspjeh, ali ne želite da se previše trudite. I univerzum će podržati vašu želju. Kada se Mjesec poravna sa Jupiterom, gledajte kako talas lične moći preplavljuje vaš život na veoma jedinstven način, na vaš način.

Blizanci

Ne privlačite uvijek bogatstvo, to je frustrirajuće, a znate da je skoro uvijek u pitanju tajming. Kada se Mjesec poravna sa Jupiterom, bogatstvo kreće ka vama. Veliki priliv novca je nešto na šta možete da računate. A ako ne dobijete sve istog dana, vjerujte da ćete se obradovati i narednog dana. To je jednostavno način na koji to funkcioniše u vašem životu. Možete očekivati neočekivano, jer vam se to uvijek dešava. Očekivali ste i čekali priliku da zaradite veliki novac i dobili ste pomoć Jupitera. Sada možete da se osjećate sigurno u onome što radite i vrlo brzo ćete to vidjeti i u banci.

Vaga

U vaš život bogatstvo dolazi i odlazi, a postoje i trenuci kada ne znate da li zaslužujete sve što dobijete. Evo dogovora: ako vam se nađe na putu, onda vas je univerzum imao na umu, pa prihvatite to sa milošću i zahvalnošću. Ideja o bogatstvu vam se čini realnijom nego ikada ranije. I zašto vi ne biste iskusili ono što svi drugi žele? Dobićete svoju šansu. Privlačite bogatstvo jer vam je potrebno. To je tako jednostavno. Ne razmišljate kao da vam nešto nedostaje, zamislite sebe kao milionera. I iskoristite univerzalnu energiju koja vam je dostupna ovog dana da to i ostvarite, prenosi Sensa.

Facebook komentari