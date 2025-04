Real pronašao zamjenu za Modrića?

Modrić želi igrati do Svjetskog prvenstva 2026. i završiti karijeru u Realu, no klub već razmatra njegovog nasljednika. Navodno je Real zainteresovan za Brunu Fernandesa iz Manchester Uniteda i spreman je ponuditi do 100 miliona eura. O ozbiljnosti tih špekulacija govorio je i bivši pomoćni trener Uniteda, Rene Meulensteen.

“Čujem glasine da je Real Madrid možda zainteresovan za njega. Što mogu razumjeti jer Luka Modrić očito stari, a mislim da bi se Bruno savršeno uklopio u tu ekipu. Bio bi apsolutno sjajan s igračima oko sebe i njegovim rasponom dodavanja. Bio bi pravo uživanje.”

Fernandes je u Manchester Unitedu od januara 2020. i do sada je postigao 95 golova te upisao 82 asistencije u 278 nastupa. Njegov ugovor s klubom traje do 2027. godine, uz opciju produženja za još jednu sezonu,pi[e N1

Facebook komentari