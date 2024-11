Dnevni horoskop za ponedjeljak, 4. novembar: Ovnovi stvarno treba da obratite pažnju na znakove kraj puta, Vage imaju problema sa zdravljem

Ovan

Danas je veoma važno da se dogovorite sa Škorpijom sa kojom sarađujete. Ljubav je svuda oko vas. Zdravlje je stabilno.

Bik

Budite svesni da sve zavisi od vas. Posebno kad je u pitanju posao i saradnja na poslu. Ljubavna situacija je veoma specifična. Tvrdoglavo branite svoje odluke.

Blizanci

Do kraja dana očekujte da ćete imati razgovore sa ljudima koji su vezani za posao. Nove poruke vam šalje osoba u znaku Jarca. Stomak vam je osjetljiv.

Rak

Vaša privatnost je zaštićena i to je najvažnije. Niko vas ne dotiče emotivno i baš ste zbog toga zadovoljni. Uticaj porodice je veoma specifičan.

Lav

Veoma ste nervozni zbog drugih ljudi. Polako se okrenite sebi i svojim potrebama. Ljubav je stabilna. Očekuje vas podrška od partnera.

Djevica

Vaš radni odnos je doveden u pitanju ako bi bili previše popustljivi prema osobi u znaku Ovna. Ljubav vam zadaje muke. Probleme sa kičmom.

Vaga

Poslovna strana je stabilna i to je ono što je jako važno za današnji dan. Do kraja dana povoljne vijesti iz inostranstva u vezi poslovnog puta. Ljubav je napet i to vas uznemiruje. Glavobolja.

Škorpija

Tvrdoglavo ćete se ponašati i to će iritirati ljude oko vas. Novac vam je veliki problem do kraja dana. Zdravstveno stanje je stabilno.

Strijelac

Do kraja dana povoljne vesti od osobe u znaku Lava. To je nešto što vam daje nadu u vezi posla. Partner je veoma nestabilan. Kičma vas boli.

Jarac

Tokom ovog dana ćete biti veoma nervozni zbog drugih ljudi. Na vama je da obratite pažnju na vaše zdravlje posebno mentalno zdravlje. Ljubav je stabilna.

Vodolija

Od danas donosite nove odluke u vezi ljubavi. Partner vam to zamjera. Sukob do kraja dana. Zdravlje je odlično.

Ribe

Vaša poruka je jasna i ne odstupate od svojih poslovnih zahteva. Do sutra morate riješiti neki odnos sa partnerom. Budite mudri. Mogući problemi sa zubima, piše naj žena.

