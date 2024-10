SEDMICA VISOKOG NAPONA I BURNIH EMOCIJA: Duhovi prošlosti kucaju na vrata i otvaraju stare rane, samo jedan znak čeka novi početak!

Sedmica pred nama biće izuzetno burna i pod visokim naponom. Sudeći prema prognozama i horoskopu za narednu sedmicu Ovnovi bi trebalo da drže po kontolom nagone, kod Bikova dolazi do zahlađenja odnosa, a Lavovi će biti na ivici živaca zbog prekomenog trošenja.

Srećna republika vam donosi najdetaljniji i najtačniji nedjeljni horoskop za period od 28. oktobra do 3. novembra, pa pogledajte kakvu poruku ima naš astrolog za vas za narednih sedam dana.

Ovan – Put do uspjeha je posut trnjem

POSAO: Ovnove je nešto jako motivisalo i pokrenulo, bez obzira na to što na prvi pogled izgleda teško i crpi vam dosta energije. Sve što budete morali da kažete ili iznesete kao predlog potrudite se da nikoga direktno ne prozovete ili povredite jer ćete samo u tom slučaju prosperirati i dobiti ono što želite. Iako ste vi temperamentan i prodoran znak, ovaj put ublažite svoje nagone i probajte da na miran i nestandardan način dobijete ono što želite. Možete biti predmet komentara i osude, pa na to budite spremni. Nadređeni i osobe od autoriteta će vas podržati i shvatati koje su vam namere. Moguće je da ćete se upustiti u neki rizik, ali ćete biti svoji i dostojanstveni. U ponedeljak ćete postići jako dobre rezultate, bez obzira na oscilacije, neke sumnje i dileme. Ali ovo je samo početak i prelazna faza koju ćete morati da premostite i razvijate. Pravi uspeh vas čeka 2026, a tek tada ćete shvatiti zašto ste morali sve ovo da prođete. Do tada koračajte smelo i hrabro na svom putu uspeha. Mogući su neplanirani izdaci.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Ovnovi će biti pod tenzijom zbog ponašanja bliskih osoba ili partnera. Moguće je da nećete moći da se kontrolišete i da ćete imati opaske koje nisu primerene i koje ničemu ne vode. Imate ogroman potencijal koji možete uludo potrošiti. Probajte da shvatite osobu preko puta vas i zaronite dublje u nečiju dušu. Mogli biste imati naređivački ton i biti bezobzirni. Korijen problema stoji u vašoj prošlosti ili čak u korenima koje ste nasledili. Slobodni Ovnovi maštaju o nekome ko je daleko, na putu ili je u vašim mislima, a vi ćete uskoro baš takvu osobu privući. Može se reći da vam s jedne strane prija sloboda, a s druge imate potrebu da vas neko čeka kod kuće. Nemojte da dozvolite da vas savlada melanholija.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu možete imati povrede ruku ili nogu. Budite obazrivi u saobraćaju.

SAVJET: Probajte da suzbijete tenziju i višak energije iskoristite na produktivan način.

Bik – Zahlađenje u ljubavi

POSAO: Bikovi će ove nedelje imati specifičan način komunikacije i odnosa s drugim ljudima. Mogli bi da kažu nešto što gađa u centar, a opet neko bi mogao da se oseća prozvan ili da mu bude neprijatno. Ipak, mogli biste da pokrenete neke događaje i dovedete dosta toga u red. Nešto će vas vući da istrajete da biste videli kakve ćete rezultate i posledice imati. U tome bi mogla da vam pomogne osoba koja vam je oslonac u poslu i neko na koga uvek možete da računate jer vi sami nećete moći sve dobro da sagledate. Moguće je da vas nešto zbunjuje i da sami ne možete jasno da vidite neke stvari. Zato je najbolje da potražite savet bliskih i dragih ljudi. Neke ideje i planovi bi mogli da se odlože. Budite obazrivi s novcem jer ste skloni brzom i lakom trošenju. Ove nedelje su moguće nesuglasice s jednim od prijatelja. Probajte da ne zatežete mnogo situaciju.

LJUBAV: Na emotivnom planu kod zauzetih Bikova bi moglo da dođe do distance i nekog razdvajanja. Duhovi prošlosti mogli bi da učine svoje i ponovo pokrenu neke stare rane. Moguće su neprijatne situacije i teža komunikacija, pa će mnogi Bikovi izbjegavati susret, a kod nekih bi moglo da dođe i do raskida. Slobodni Bikovi imaju drugačiju situaciju. Mogao bi da vam se pojavi neko iz prošlosti, ali vi sada nećete imati povjerenja ili možete sumnjati u istinitost onoga što govori. Bićete nesigurni u to što radite.

ZDRAVLJE: Ne iscrpljujte se i ispoštujte svoj bioritam. Odmarajte se i uključite neku fizičku aktivnost u svakodnevicu.

SAVJET: Nemojte da radite više nego što realno možete.

Blizanci – Krupan zalogaj

POSAO: Blizanci imaju odličnu saradnju s kolegama i, samim tim, prave dobre poslovne rezultate. Spremni ste da se založite za tuđe ideje i podržite osobe koje žele da idu do kraja u svojim zamislima. Vaša nesebičnost će vam se trostruko vratiti i isplatiti, a vaše učestvovanje biti od velike važnosti. Neko bi mogao da posumnja da imate taktiku, ali vi samo želite da postignete kvalitet. Posao će vam, pre svega, biti u fokusu i pronalaženje načina da sve dobije na važnosti, da neki proizvod ugleda svetlost dana, a neki dođu do klijenata. Ovo bi mogla da bude neka vrsta prekretnice u poslu, kada bi neko od nadređenih, poslodavac ili poslovni partner, mogao da vas nagovori da prihvatite nešto sto možda niste radili. To bi za vas mogao biti izazov, ali će vas pomalo i plašiti. Očekujte česte promene plana, organizacije i onoga sto treba da uradite. Iako ćete se u svemu tome dobro snaći, neće vam u nekim trenucima biti prijatno, ali kada probijete led, za vas neće biti prepreka. Društveni život će vam biti naglašeniji, ali ćete biti skloni trošenju novca.

LJUBAV: Na emotivnom planu Blizanci će imati specifičan odnos s partnerom i bliskim osobama. Moglo bi da dođe do problema ili čak udaljavanja zbog mimoilaženja u mišljenju. Svako od vas će se grčevito držati svoje strane i nećete biti spremni na kompromis, a to svakako nije dobro. Skloni ste flertu, ali i prevarama. Slobodne Blizance će jedna osoba opustiti i otvoriti više nego što su želeli. Bićete raspoloženiji, skloni avanturama i istraživanju kada su ljubavni odnosi u pitanju. Ovih dana bi mogla da vam se javi ljubav iz prošlosti.

ZDRAVLJE: Blizancima su slabe tačke grlo i vrat. Mogli biste se opeći nekom vrućom tečnošću, ali ćete biti skloni povredama.

SAVJET: Idite ka novim horizontima, ali nemojte mnogo da letite.

Rak – Novi početak

POSAO: Kod Rakova se očekuje veliki napredak i skok na poslovnom planu koji će postići lako. Ni vama neće biti jasno pod kojim spletom okolnosti će određene stvari da se izdešavaju. Ove nedelje ćete upoznati mnogo novih ljudi i biti dobro prihvaćeni, a isto tako bi u vaš kolektiv mogle da dođu nove kolege. U vazduhu je nova energija i kod nekih Rakova novi početak. Dobićete priliku da se pokažete i dovedete neke stvari u ravnotežu i insistirati da se radi opuštenije, bez tenzije jer će jedino tako svi biti produktivni. Neki Rakovi bi mogli pokrenuti saradnju s jednim od prijatelja, neki će sarađivati sa starim kolegama, dok će pojedini plasirati svoju ideju, što će naići na neverovatne reakcije. Ovo je veoma konstruktivan period, koji svakako treba da iskoristite i koji je počeo sredinom oktobra. Pasivnost i inertnost nisu opcija, već hrabrost i fokus na krucijalne stvari. Moguće je i poslovno putovanje.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzeti Rakovi će biti nezadovoljni kvalitetom veze i načinom na koji funkcioniše. Koliko god partner bio zadovoljan i smatrao da je sve u redu, vi duboko osećate da to i nije baš tako. Smetaće vam odnos prema zajedničkim obavezama, ali i prema novcu. Slobodni Rakovi bi mogli upasti u kandže tajne i zabranjene ljubavi. Neko bi mogao da vas jako privuče, ali to nikako ne može da bude ozbiljna veza. Ta strastvena avantura mogla bi da bude s nekim iz prošlosti.

ZDRAVLJE: Neće vam prijati pritisak, pa izbjegavajte takve situacije. Slaba tačka su vam reproduktivni organi i koža.

SAVJET: Imajte dovljno vremena za sebe.

Lav – Vraćanje u prošlost

POSAO: Lavovi će ove nedelje učiti kako da prevaziđu strah, prepreke, sumnju u sebe i urade neke stvari koje će pomoći njima samima, a i onima iz bliskog okruženja i ljudima s kojima sarađuju. Na neki način ste prepušteni sebi, što će vam kasnije olakšati i pokazati koliko zapravo možete i znate. Važno je da imate dovoljno samopouzdanja jer onoliko koliko verujete u sebe, toliko će se stvari razvijati. Često ćete se preispitivati, ali ćete s vremenom shvatiti da ste na pravom putu. Ovih dana mogli bi vam se vraćati ljudi iz prošlosti, kolega s kojim ste ranije sarađivali, ali bi neko s kim ste bili u dobrim odnosima mogao da vam ponudi posao. Neki Lavovi mogu da očekuju sudske sporove i razrešenja, a neki bi mogli da podignu kredit ili na neki drugi način uz veću količinu novca ulože u posao. Ovo se naročito odnosi na one koji se bave privatnim biznisom.

LJUBAV: Na emotivnom planu Lavovi bi mogli imati izazove kada je komunikacija u pitanju. Mnogim Lavovima neće odgovarati raspodela obaveza u kući, ali i planiranje troškova. S obzirom na to da se obe strane čvrsto drže svojih stavova, moguće su rasprave i udaljavanje, a neki bi mogli biti skloni flertu i prevari. Možete imati i neslaganja oko dece, jedno od vas ima liberalniji stav, dok ono drugo želi da nametne stroži vid vaspitanja. Slobodni Lavovi će uživati u slobodi i u tome što su uvek u centru pažnje gde god se pojave. Prijaće vam naklonost suprotnog pola, pa nećete želeti da se vezujete. Ovih dana očekujte poziv bivše ljubavi, a kada su nove u pitanju, mogli biste upoznati nekoga s većom razlikom u godinama.

ZDRAVLJE: Oslobodite se loših navika, pravo je vreme da uvidite šta vam koristi, a šta šteti. Skloni ste hedonizmu, pa bi svaki vid preterivanja mogao loše da utiče na vas.

SAVJET: Trudite se da uvijek budete iznad situacije.

Djevica – Hrabre poslovne odluke i nova ljubav

POSAO: Djevice će ove nedjelje biti u prilici da nekome pomognu, bilo na fizičkom planu, bilo savetom ili predlogom. Bićete vrlo diplomatični i nesebično se davati, ali to neće biti slučaj s vašim kolegama i saradnicima. Moglo bi doći do problema u međuljudskim odnosima, a kod nekih Devica je moguće da čak firma ima problema. Vi ćete biti vrlo transparentni i otvoreni, ali ćete imati neke svoje uslove kada je vaš angažman u pitanju. Pronicljivi ste, snalažljivi i spremni da napravite neke krupne korake, ali i da se zaštitite. Pristupićete radikalno problemima, a neke Device bi mogle da napuste posao na kome su bile do sada. Mogli biste se odlučiti na veoma hrabar potez i iskoračiti u nešto novo i nepoznato. Mnoge Djevice očekuje poslovno putovanje i sklapanje nekih novih poslovnih kontakata. Pripadnici vašeg znaka koji se bave privatnim poslom bi mogli uraditi nešto što će ulepšati vaš prostor ili proizvod. Mogući su nagli zaokreti na materijalnom planu.

LJUBAV: Djevice će se ove nedelje osejćati jače i ispunjenije i usvojiti neko novo, drugačije iskustvo. Odnosi u porodici i kući će biti harmonični, ali nekako drugačiji. Neki obrasci ponašanja će otpasti prvo kod vas, a onda kod partnera jer on ne može tako brzo da se promeni. Imajte strpljenja i dajte priliku da se to dogodi postepeno. Moguće je neko porodično slavlje ili okupljanje, a nije isključeno da će vam doći neko iz inostranstva. Slobodne Djevice će upoznati zaista zanimljive osobe i ostaviti jak utisak na njih. Osvojit ćete ih vedrinom i toplinom, ali i osmijehom koji ovih dana nećete skidati s lica. Moguće je da se radi o osobi koja često putuje ili živi u inostranstvu.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju, Djevicama slijedi period koji je dobar za oporavak i transformaciju. Mogući su problemi s varenjem.

SAVJET: U zdravom tijelu zdrav duh.

Vaga – Sporo, ali sigurno

POSAO: Kod mnogih Vaga se aktivnosti na poslu odvijaju sporo ili se neki poslovi prolongiraju. Svesni ste da nije ništa u vašoj moći i da bi svako pritiskanje donelo štetu, na vama je samo da održavate situaciju i postojeće stanje. Trenutno imate ulogu da posmatrate i nadgledate kako drugi reaguju. Moguće je da vas sve to troši više nego što bi trebalo, ali je zato važno da shvatite da ovaj period vakuuma i te kako ima svoju svrhu. Imate mnogo snage, ali možda niste sigurni kako da je kanališete. Morate shvatiti da vam je ovo period od neprocenjive važnosti koji doprinosi vašem ličnom razvoju i veoma značajnim promenama. Doprinosite kvalitetu, ali to ne može da bude vidljivo odmah. Novac vam je u fokusu, ali vam se čini da on nekako stalno odlazi. Pazite da ne zapadnete u dugove trošeći više nego što možete. Moguć je kontakt s braćom i sestrama, a nije isključeno ni kraće putovanje.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Vage će pre svega morati da budu odgovorne u vezi s nekim zajedničkim planovima i preuzmu dosta toga na sebe. Iako će vam za to biti potrebno vreme i dobra organizacija, moraćete bez mnogo rasprave i objašnjena da se prihvatite svega onoga što se od vas traži. Ne prebacujte odgovornost na partnera, već učite i prihvatite sve što vam se dešava kao blagodet. Moguće je da treba da donesete jako važne odluke koje ne možete doneti naprečac i koje su tek ostvarive sledeće godine. Izlazite iz raznih stereotipa i šablona, ali to nikada nije lako. Slobodne Vage bi potencijalnog partnera mogli da upoznaju na putu ili preko društvenih mreža. Trenutno niste raspoloženi za ozbiljnu vezu, ali vam prija flert i konstantno pisanje poruka.

ZDRAVLJE: Kada je zdravlje u pitanju, Vage treba da obrate pažnju na kosti i kičmu. Čuvajte se naglih pokreta. Moguća je povreda prstiju.

SAVJET: Budite strpljivi i fokusirani.

Škorpija – Karmičke veze

POSAO: Drage Škorpije, srećan vam rođendan! Slavljenici polako sređuju i popravljaju neke stvari i situacije i korak po korak krče put koji su zacrtali. Teško da bi moglo da se poveruje da bi Škorpija mogla da odustane od onoga što želi, ali postoje stvari ili osobe koje ih sputavaju ili im više ne prijaju. Imate kontrolu nad dešavanjima, ali opet postoji mogućnost da dođe do intenzivnije komunikacije i to na način koji nije primeren. U redu je da posmatrate neke ljude i samo dolazite do nekih zaključaka, ali nije u redu da tražite da oni budu ono što nisu i prekidate ih u nekom svom izlaganju. U svakom slučaju, treba da budete zadovoljni jer ste pokrenuli neke veoma važne stvari, ali je potrebno da nastavite da ih razvijate. Neke Škorpije bi možda trebalo da naprave predah i sačekaju da prođu neke energije koje u njima izazivaju nemir i stres. Ovo je takođe važna nedelja kada su u pitanju novac i finansije. Moguće je da ste čekali neke isplate, ali će one sada brže i lakše doći do vas. Važni dani za posao su ponedeljak i petak.

LJUBAV: Na emotivnom planu zauzete Škorpije će od partnera tražiti pažnju i podršku, ali treba da imate na umu da ne mora da se složi s vama ako to ne oseća baš tako kao vi. Ovo bi moglo da dovede do krize, ali ako budete stvari posmatrali šire, ovo je prilika za rast i razvoj kako na individualnom tako i na zajedničkom planu. Deca će biti u fokusu i neke njihove prilike ili vizija za budućnost, a neke Škorpije bi mogle da očekuju prinovu. Slobodne Škorpije će ove nedelje imati kontakt s bivšim ljubavima ili će u najmanju ruku misliti na osobu iz prošlosti. Moguće je i da se radi o nekome ko je daleko, ne živi u vašem gradu ili je zauzet. Zapitajte se zašto vam se vraćaju stare rane i šta to niste još uvek prevazišli. Možda se radi o karmičkim ljubavima ili je u pitanju nešto drugo.

ZDRAVLJE: Mogli biste biti zaboravni, napeti i nervozni. Imajte samokontrolu, bilo da se radi o preteranom suzdržavanju ili ispoljavanju, da ne biste imali alergijske reakcije.

SAVJET: Imate puno potencijala, samo je važno da to osvijestite.

Strijelac – Usporenost i blokade

POSAO: Strijelčevi će ove nedelje imati dileme, preispitivanja i nemogućnost da se aktiviraju onako kako oni žele. Može vam se dogoditi da vas ljudi ne razumeju, mogli biste biti nejasni drugima ili obrnuto, a to sve dovodi do neprijatnosti i usporenja. Niste dovoljno aktivni i funkcionalni i nemate kontrolu nad poslovnim dešavanjima. To je prosto tako, i kao pobednik ćete izaći iz svega ako to prepoznate i pustite. Blokade i nedovoljna efikasnost vas mogu naterati da vučete nagle poteze, što nikako ne treba da radite. Izdržite pritisak i kritike koliko god vam to bilo teško. Sve će to proći, ali vaše reakcije će ostati. Ego vam može doneti najviše problema i dodati ulje na vatru. Strelčevi koji se bave privatnim biznisom će naročito osetiti ovu fazu i njen uticaj. Takođe, mogući su izdaci, troškovi ili gubici, pa ne bi bilo loše da, pre nego što se to dogodi, sami poželite da sredite sve što je dotrajalo i staro i oslobodite se svega onog što vam je višak. Moguće su neke kazne ili prekršaji.

LJUBAV: Na emotivnom planu Strelčevi s jedne strane osećaju pozitivnu energiju i osećaj lakoće, a s druge težinu da bilo šta kažu i učine. Mogli biste imati otežanu komunikaciju i u nekim situacijama šokirati partnera ili drage i bliske osobe. Ove nedelje nemojte očekivati razumevanje jer sami sa sobom treba da posložite neke stvari i emocije. Ovo je duševni proces kroz koji prolazite i koji uzima svoj danak. Oko 28. možete biti skloni flertu i prevari. Slobodni Strelčevi će spolja sijati i privlačiti pažnju, ali iznutra se možete osećati veoma prazno i čak depresivno. Niste trenutno raspoloženi ni za kakvo vezivanje niti iskren odnos, ali će vam svako prijati osmesi i naklonost drugih.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu najviše pažnje treba da posvetite mentalnoj higijeni i psihi. Ranjivi ste i osetljivi.

SAVJET: Što vas ne ubije, to vas ojača, mislite o tome.

Jarac – Drugačije iskustvo

POSAO: Jarčevi imaju potencijal koji ove nedelje mogu da otkriju ili transformišu za opšte dobre i dobro ljudi s kojima rade i sarađuju. Imate jako dobre zaključke i snagu da istrajete, a možete se slobodno osloniti na intuiciju i unutrašnji osećaj. Komunikacija je veoma važna i da što više pričate s ljudima. Može se čak dogoditi da vi budete neko ko miri ljude ili nalazi rešenje za dve strane. Dobar ste medijator, ali i pokretač novih ideja. Ono što će vas privlačiti ove nedelje su drugačije i neobične stvari. Mogli biste čak aktivirati neke preokrete ili biti neko ko na specifičan način rešava probleme. Moglo bi da dođe do neke saradnje ili čak partnerstva i to iznenada. U ponedeljak 28. oktobra morate biti obazrivi kada su u pitanju finansije, da ne bi došlo do greške ili neprijatnosti. Sve dobro proverite, naročito ako potpisujete ugovor. Ono što bi bilo najvažnije za ovu nedelju je da budete iskreni šta god radite i ne razmišljate kako vas drugi doživljavaju. Izlazite iz nekih starih šablona i lične transformacije.

LJUBAV: Zauzeti Jarčevi bi trebalo što manje da reaguju i da se trude da se ne ističu mnogo. Partner razume vaše stavove i principe, ali ovo nije pravi momenat da ga namećete. A vaši argumenti i reči bi mogli da pokrenu neke dubine i ustalasaju emocije. Imate poštovanje drugih osoba, nema potreba da na tome potencirate. Pustite da partner bude dominantniji, a vi posmatrajte situaciju sa strane. Slobodni Jarčevi misle na nekoga o kome ne mogu ništa javno da kažu ili pokažu. Može vam se čak i krišom javiti neko iz prošlosti, pa o tome nećete moći da pričate. Neki Jarčevi su možda prošle nedelje upoznali osobu s kojom bi mogli da prodube odnos i započnu nešto ozbiljnije.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Jarčevima je ovo sjajan period za oporavak i regeneraciju. Pijte više tečnosti i ne jedite mnogo slano.

SAVJET: Nemojte mnogo da brinete o tome koliko će druge osobe biti ozbiljne i odgovorne, vi na to ne možete da utičete.

Vodolije – Ispred vremena

POSAO: Vodolije će se ove nedelje suočavati sa sobom i dvoumiti da li da se pokrenu ili se ne upuštaju u nove situacije ili možda još malo sačekaju. Želite da ako to i bude tako, radite sve kako treba i date i više nego što se očekuje od vas. Međutim, postoje osobe koje će vas sprečavati u tome, ali iz dobre namere i straha od nepoznatog. To bi možda moglo da vam poljulja samopouzdanje, ali vi imate svest da je neophodno da se menjate i spremni ste da pokušate i povučete iskrene poteze. Potpuno ste u pravu i treba da sredite svoje ideje i instinkte, ali imajte razumevanja za one koje ne mogu da shvate vašu širinu i autentičnost. Ne kaže se džabe za vas da ste ispred svog vremena i inovatori u svemu. Imate naklonjenost autoriteta, šefova i nadređenih, a neke Vodolije će dobiti pohvale ili čak biti nagrađene. Moglo bi se čak raditi o novčanoj nagradi ili povišici. Međutim, novac se kod vas neće lako zadržavati jer imate dosta troškova i zaostalih dugova. Moguće je da će neki hobi postati nešto ozbiljnije.

LJUBAV: Zauzete Vodolije će ove nedelje imati iskren odnos s partnerom i bliskim osobama, a pre svega se radi o prijateljskom stavu i odnosu, naročito kada se radi o nekim novim stvarima. Bićete spremni na kompromise, što će prilično pomoći vašoj vezi, ali ćete i znati kada nije vreme za neke stvari. Ovo je dobar period i za vaš lični i duševni razvoj. Slobodne Vodolije će biti sklone vezama s prijateljima ili osobama koje dugo poznaju. Moguće je da ćete imati drugačije prioritete i izazove u vidu flerta u poslovnom okruže nju, pa će te biti u poziciji da birate s kim želite da se upustite u vezu. Sve ovo bi moglo biti veoma konfuzno za vas, ali u neku ruku i zabavno.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu Vodolije bi mogle nesvesno nešto da sruše ili pokvare. Moglo bi vam zbog toga biti neprijatno. Nisu isključeni problemi s grlom, stomakom i kostima.

SAVJET: Posvetite se edukaciji i putovanjima koja su pred vama.

Ribe – Zaslužene nagrade

POSAO: Ove nedjelje fokus je na planovima, poslovnim dešavanjima i edukaciji. Početak nedjelje nosi sa sobom planove koji su u vezi s realizacijom potpuno nove poslovne sfere, što vas privlači i čini da se osjećate dobro. Ne pada vam teško što je potrebno da izučavate nove oblasti i idete na dodatnu edukaciju da biste radili posao koji ste odabrali, već to shvatate kao izazov. Osećate da se menjate u nekom boljem pravcu i da dosta napredujete kada je u pitanju usvajanje novih veština i znanja, koje znate kako da iskoristite u poslu koji obavljate. Od sredine nedelje sve novo što ste naučili sami ili kroz formalnu edukaciju doći će do izražaja i pomoći vam u realizaciji poslovnog projekta koji vam je važan. To što radite neće proći neopaženo i verovatno ćete biti nagrađeni za trud od nadređenih, koji prate šta radite i kako napredujete. Neke Ribe će konačno dobiti bolju poziciju, koju su odavno i zaslužile, dok će neke dobiti očekivanu povišicu. U svakom slučaju, imaćete razloga da budete zadovoljni dešavanjima na poslovnom planu i rezultatima koje ste postigli. Krajem nedelje obratite pažnju na pogrešnu percepciju, koju možete imati u vezi s nekim unutrašnjim osećajem, a koji vas može odvesti u potpuno pogrešnom pravcu. Na finansijskom planu možete očekivati novac kroz poslovne odnose sa strancima, ali i nove poslove, koje pokrećete u ovom periodu. Smanjite neracionalne troškove i nećete imati problema s finansijama.

LJUBAV: Ribe koje su u braku ili vezi imaju priliku da otputuju s partnerom i uživaju u vezi daleko od svakodnevnih problema i rutine, koja ih okružuje. Vi ste znak koji se lako izmesti iz realnosti, znate kako da

otvorite potpuno novu perspektivu starog odnosa. Upravo ta vaša sposobnost pomoći će vam da vezi date neki novi smisao i ljepotu. Ribe koje su trenutno same mogu sresti osobu iz inostranstva ili osobu izuzetne elokvencije, koja će ih fascinirati šarmom i izuzetnom sposobnošću. Vrlo brzo možete ući u ozbiljnu vezu ukoliko ste se sporazumeli o nekim ključnim stvarima, a možete poželjeti i da izgradite odnos zasnovan na poštovanju međusobnih sloboda, koji će potrajati.

ZDRAVLJE: Kada je u pitanju zdravlje, moguće su nesanice i problemi izazvani preteranom upotrebom medikamenata.

SAVJET: Riješite se starih ograničenja i poštujte odnose koje se baziraju na slobodi, piše srećna republika.

