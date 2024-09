Posljednji voz da iskoristite energiju planeta ljubavi i novca: 3 horoskopska znaka doživjet će preokret sreće, trajat će i u oktobru

Nemojte napustiti septembar bez čvrste odluke da poboljšate stvari. Ove nedjelje, 29. septembra, imamo Mjesec u Djevici u konjunkciji sa Venerom, što će tri horoskopska znaka uvesti u preokret. Imaće sreće, posebno u ljubavi.

Energija Venere je na vrhuncu ovog dana, a za tri horoskopska znaka koja će to iskusiti najintenzivnije, potrebna je samo promena perspektive. Ako smo se do sada ljutili na partnera ili partnerku iz razloga koje samo mi znamo, možda smo ipak to činili neopravdano.

Međutim, danas (do kraja dana) vas očekuje značajan preokret sreće, jer ste sami pokrenuli promjenu, a univerzum vam pomaže. Spremite se i budite zahvalni zahvalni na svemu što dolazi.

Ovo su tri horoskopska znaka koja će doživeti preokret 29. septembra 2024, a to će osetiti i u oktobru:

Bik

Ako osjećaš da je tvoja romansa postala mlaka, vrijeme je da postaviš jasna pravila i prilagodiš granice. Tokom konjunkcije Venere i Mjeseca u Djevici, shvatićeš da je vrijeme da progovoriš. Nikada nisi bio/la osoba koja bi odustala od nečega što je započela, i nećeš ni sada. Doživljavaš preokret sreće koji si sam/a stvorio/la. Tvoj partner zaslužuje trud, a razgovor će se fokusirati na to kako oboje treba da se više angažujete. To je partnerski odnos, i oboje treba da date sve od sebe.

Strijelac

U ljubavi, kao i u životu, želiš da sve ide kako treba i uvek si spreman/na da uložiš veliki napor. Shvatićeš da želiš da tvoj partner ima važniju ulogu u tvojoj budućnosti. Voliš tu osobu i želiš je pored sebe. Da bi se to dogodilo, moraš to jasno reći. Tokom konjunkcije Venere i Meseca u Djevici, osećaćeš se hrabro. Ne plašiš se odbijanja, jer smatraš da će tvoj šarm prevagnuti, i u pravu si. Osoba koju voliš već je očarana tobom, ali joj je potrebna mala podrška — a to je ono što konjunkcija donosi: želju da ubrzaš stvari. Osjećaš se odlično u ovoj ljubavi i želiš da traje, tako da ćeš doživjeti pozitivan preokret.

Vodolija

Ne želiš da brineš o mogućem odbijanju, pa ne daješ šansu — držiš ih više u mislima nego u stvarnom životu, a taj “nedostatak iskustva” održava ljubav živom za tebe. Ono što se dešava 29. septembra biće iznenađenje, jer shvataš da nisi sam/a u ovoj ljubavi. Možda se bojiš da im priđeš, ali oni se ne boje da priđu tebi, i otkrićeš da dolaze sa ljubavlju u srcu tokom konjunkcije Venere i Mjeseca u Djevici. Ovo je tako dobra vijest da ćeš se na početku možda nervirati, ali tvoje slobodno i divlje Vodolijsko biće brzo će prevazići taj strah, i dozvolićeš sebi da zaista doživiš ovu sreću, tako da ćeš na kraju dana znati da te osoba koju voliš, ludo voli, piše Naj žena.

