Tri najbolja trika da rashladite spavaću sobu

Temperatura u sobama često umije da bude previsoka, pa umjesto da odmaramo, najradije bismo se preselili da spavamo pod tušem.

Međutim, kako je san zaista važan za dnevno funkcionisanje, a i stanje čitavog organizma, najbolje bi bilo da preduzmete nekoliko koraka koji će vam pomoći da rashladite spavaću sobu i na taj način smanjite temperaturu u njoj.

Debele i tamne zavjese

Ukoliko želite da spriječite sunčeve zrake da dopru u vašu spavaću sobu, obavezno iskoristite debele tamne zavjese, crne ili teget boje, jer su one savršeno sredstvo za to. Mogu da spuste temperaturu čak i do pet stepeni, a tokom dana je najbolje da budu navučene na prozore. U slučaju da imate roletne, zavjese vam nisu potrebne, jer će roletne preuzeti zaštitnu ulogu.

Zamijenite sijalice u sobi

Ono što su pojedini primijetili jeste da svjetlost sijalice zagrijava vazduh u sobi. S obzirom na to da se i sama sijalica zagrijava dok je svjetlo upaljeno, ovo bi zapravo mogla da bude istina. Zato je preporuka da jake sijalice zamijenite onima sa manjom voltažom i na taj način smanjite zagrijavanje prostorije.

Lanena posteljina

Ovaj materijal je odličan izbor posteljine za ljeto, jer je prirodan i lagan. Tijelo se neće pregrijati, a ispod lanene posteljine se nećete ni znojiti, prenosi Krstarica.

Facebook komentari