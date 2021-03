Tijanu upucali, pa poslije 6 minuta vraćena u život: Dobila dar od Boga i svi sada žele da je dodirnu

Amerikanka Tijana Vat (24) čudesno je preživjela pucnjavu u predgrađu Čikaga. Štaviše, poslije pucnjave je “odozgo” nagrađena moći koju ni sada ne može da objasni odakle joj.

Tijana Vat šetala je ulicom kada se na trotoaru našla između dvije suprotstavljene bande. Tri kriminalca stajala su kod kioska, dok je ulicom prolazio bijeli auto u kojem su bili protivnici. Oni su otvorili vatru na ove kod kioska i jedan metak pogodio je Tijanu u stomak.

“Bilo je užasno. Svi su počeli da vrište okolo. Sjećam se da sam samo pala i gledala u nebo. Osjećala sam kako mi se krv razliva po stomaku i betonu”, kaže Tijana za ABC 7 Čikago.

Studentkinja kojoj su ostala samo četiri ispita do diplomiranja pred dolazak hitne pomoći zatvorila je oči.

“Nisam mogla više da izdržim. Sljedeće čega se sjećam je ekipa hitne pomoći koja me je oživljavala. U bolnici su mi, kad sam došla k sebi rekla da mi srce šest minuta nije radilo. Nije mi jasno kako sam preživjela na uglu ulica Pulaski i Kortland. Ono što me je najviše šokiralo je što sam, kako ja to tumačim, dobila svojevrsni dar od Boga da unaprijed vidim opasnosti”, rekla je Tijana.

Na pitanje novinara šta tačno misli pod tim, djevojka koja sada sjedi i odmara kući kaže da je od nesreće do danas, a prošla su tri mjeseca, nekoliko puta unaprijed na ulici viđala da će biti sudari, a u prodavnici je pola minuta prije nego što će jedna gospođa pasti u nesvijest pritrčala da joj pomogne, piše “Objektiv“.

“Ne mogu to da objasnim riječima. To nisam nikada imala u sebi, tu moć da predosjetim opasnost prije nesreće. Sad svi prijatelji, rodbina hoće da me dodirnu i zagrle ne bi li i njima prenijela to”, kaže Tijana Vat kroz smijeh dodajući da je ne bi iznenadilo da je poslije ovog razgovora posjete neke “službe”.

Facebook komentari