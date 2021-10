“Ne kajem se, upozorila sam ga” -Trudnica ZGROZILA MUŽA kad se vratio kući, samo je počeo da plače

Korisnica Reddita navukla je bijes ostalih čitlaca odlukom da kućnog ljubimca svog muža odnese bez njegovog znanja u dom za napuštene životinje.

Žena koja je u poodmakloj trudnoći odluku je bazirala na tome da se njen pitbul i njegova mačka ne slažu dobro u kući i da je jedno “višak”.

Ne samo što je bez njegovog znanja odnijela mačku staru čak 18 godina u dom, već je i ponosno rekla suprugu kad se vratio kući da u njoj ima mjesta samo za jednu životinju, a “psi su za čovjeka važniji ljubimci od mačaka”.

Dodala je da je muž plakao od muke jer je skoro dvije decenije života pazio na mačku, ali poslije se smirio.

– Znam da ćete me svi napasti, ali tako je moralo biti. Upozorila sam ga na ovaj scenario čim sam se uselila. Godinu dana u kući trpim svađe svog psa i njegove mačke. Urnisala ga je. Rekla sam mu da nešto mora da učini jer ja ne dam svog psa, on ide u paketu sa mnom. Vidjevši da ne reaguje, odnijela sam mačku u dom za napuštene životinje – napisala je trudnica.

Na opasku ogromnog broja čitalaca da nije smjela da to uradi bez prisustva supruga, ona dodaje da je on “sam to tražio”.

– Nije želio da se odrekne svoje mačke. Žao mi je, jedna životinja bila je višak. Moj pas je bio pod konstantnim stresom. Kad me je upoznao, znao je koliko sam vezana za njega. Ako želi zajednički život, morao je sam da se riješi te mačke – napisala je ona.

Reditovci su je bez mnogo razmišljanja proglasili baksuzom godine, nadenuvši joj brdo podrugljivih nadimaka.

– Voljela bih da malo ostavite emocije po strani i malo šire gledate na ovu odluku. Ja sam trudna, a ne on. Meni će biti potrebna pažnja i da nemam stresa. Kako da odgajam bebu kad me ta mačka od prvog dana ne voli. Napala bi bebu odmah čim bi je donijela kući. Moj pas bi je štitio, ali dokle – zapitala se žena čudnih shvatanja, prenosi Objektiv.

