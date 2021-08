Prebio prijatelja jer nije znao mijenjati brzine

Postoje oni koji misle da samo pravi frajeri voze automobile s ručnim mjenjačem. Izraz je to testosteronski nabijene inteligencije, baš kao što to rade najveći nogometni asovi dok neobavezno pljuckaju po travnjaku. Za ručni mjenjač potrebni su znanje i praksa, a oni koji se s njime ne mogu nositi zaslužuju batine, to očito misli jedan prijestupnik koji je upravo zato prebio prijatelja, prenosi “Index“.

Prema priči koju je objavio ScoopNashvile, incident se dogodio još 13. juna, kad se dvojac vozio avenijom kroz grad. Prijestupnik je sam pozvao policiju i rekao da se njegov kolega pogubio, kao i da je vozio pod utjecajem alkohola. Navodno nije htio stati sa strane, pa ga je čak i uhvatila panika, ali svejedno neće podići tužbu protiv njega.

U međuvremenu je policija pronašla vozača, čije je lice bilo natečeno i puno modrica. Imao je i pištolj, za koji je rekao da mu je njime prijetio suvozač, a ne da je on prijetio drugima. Policija je počela sumnjati u priču prijestupnika kad je vidjela da navodni napadač doista nije pod utjecajem alkohola, kao i da će zbog povreda, odnosno zbog nekoliko polomljenih kostiju lica, doista morati ići u bolnicu.

Najveće iznenađenje je uslijedilo kad je optuženik dao iskaz. Naime, on je navodno još uvijek učio voziti automobil s ručnim mjenjačem, što je užasno iznerviralo njegova prijatelja suvozača. Bio je toliko frustriran njegovim neznanjem da ga je napao u vožnji udarcem u glavu, a potom ga je nastavio tući nakon što su zaustavili auto.

Policija je stoga uhitila 22-godišnjeg suvozača pod sumnjom za oružani napad, a on je naknadno pušten uz jamčevinu od 5000 USD. Potkraj avgusta kreće suđenje, a zbog napada bi taj ljubitelj ručnog mjenjača mogao završiti u zatvoru na nešto dužem hlađenju.

