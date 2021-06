Dala otkaz kako bi svaka dva sata mogla dojiti svog dečka

Dojenje je najprirodniji način prehrane djeteta i postoji otkad postoji i sisavaca. Majke često pričaju o divnoj vezi između njih i djeteta koja se uspostavlja dojenjem, a dojena djeca u tom vremenu primaju antitijela koja ih štite od bolesti.

Na drugu stranu, žene su često vrijeđane zbog produljenja vremena dojenja svoje djece, gdje su neke od njih dojile čak do desete godine. No neki doje i odrasle ljude, i to ne svoju djecu već partnere.

Jennifer Mulford iz Atlante u SAD-u jedna je od njih.

– Kad sam pročitala o čistoj radosti koju je to donijelo drugima, očajnički sam tražila partnera s kojim bih podijelila tu emocionalnu vezu – rekla je.

Prije 5 godina postala je dijelom ABR-a – odnosno ‘Odnosa za dojenje odraslih’ (‘Adult Breastfeeding Relationship’) i napustila je posao konobarice kako bi mogla biti stalno kod kuće i dojiti svojeg partnera.

– Kad sam pročitala o vezi koju bi dojenje moglo stvoriti između dvoje ljudi, bila sam ljubomorna. Oduvijek sam više od svega uživala u dodirivanju svojih grudi tokom se*sa, pa sam znala da ću i u tome uživati – objasnila je.

Dojenje odraslih ili ‘e*otska laktacija’ može se činiti kao nova pojava, ali to je sve samo ne novo. Još u doba renesanse ljudi su to prakticirali, propisivali majčino mlijeko ostarjelim i nemoćnim muškarcima kako bi dobili zdravstvene blagodati vitamina i hranjivih sastojaka za koje su vjerovali da ih samo dojenjem mogu dobiti.

Danas ABR forumi ističu taj povijesni interes i pokazuju da je je itekako i dalje interesantan. Iako, zbog svoje tabu prirode, mnogi ljudi u potpunosti skrivaju svoje odnose sa ženama koje ih doje, piše Your Tango.

Drugi, poput Jennifer Mulford, su ponosni na taj odnos i promoviraju ga u javnosti.

Jennifer je isprva s velikim nadama na Internetu objavila svoju želju za dojenjem odraslog muškarca, na Craigslistu i na forumima koji se bave tom temom, ali nitko joj se nije javio. To ju je dosta obeshrabrilo.

– Počela sam misliti da nikada neću to doživjeti – rekla je.

Razgovarajući o svojoj situaciji s bliskim bivšim dečkom, Bradom Leesonom, njih dvoje su se odlučili sami isprobati odnos dojenja.

– Oboje smo željeli istu stvar, čarobnu vezu koju samo dojenjem možemo ostvariti – rekla je Mulford.

Iako se dojenje čini prilično pasivnim činom, istina je da je potrebno puno rada kako bi žena počela proizvoditi mlijeko, pogotovo jer je Mulford rodila dijete prije gotovo 20 godina.

Dojenje odrasle osobe zahtijeva isti raspored kao kod dojenčadi, što znači da doji svog partnera svaka dva sata kako bi pokrenula proizvodnju mlijeka. Zbog toga je odlučila dati otkaz na poslu i biti doma kako bi uvijek mogla podojiti Brada.

Brad, samoopisani ‘ljubitelj teretane’, je bio dodatno uzbuđen kad je uvidio zdravstvene benefite dojenja za njegovo vježbanje.

Rekao je da je jako sretan što živi zdravim životnim stilom koji uključuju vježbanje i dojenje.

– To je veza koju nitko ne može prekinuti – rekla je Jennifer.

Otkad su se odlučili na dojenje, Jennifer svaka dva sata doji Brada, čak i po noći, nadajući se da će kroz dva mjeseca upornim radom doći do laktacije.

U budućnosti se planiraju vjenčati, ali ne planiraju imati zajedničku djecu. Zadovoljni su dosadašnjim napretkom u njihovoj dojenačkoj vezi i planiraju to nastaviti dokle god mogu, piše “24sata.hr“.

