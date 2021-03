Otkrila kameru u dječjoj sobi, pa na monitoru dobila užasnu poruku: Zapanjila se saznavši ko ih posmatra

Stejsi Penant, majka dvije male djevojčice iz Viksonsina otkrila je sasvim slučajno da u njihovoj sobi postoji instalirana kamera.

Stejsi, koja uglavnom živi sa majkom i djevojčicama, budući da joj muž radi u Mičigenu, zbližila se sa nekoliko komšija koji su joj pomagali sa kćerkama.

Ipak, ni u snu nije očekivala da će otkriti da je jedan od komšija, tinejdžer koji živi prekoputa uspio da prilikom boravka u njenoj kući instalira kameru, a onda je i hakuje.

“Primijetila sam u ćošku sobe, pored zidnog sata neku crnu tačku koja mi je izgledala nekako neprirodno, kao da nije prije bila tu. Bila je prečnika centimetar-dva i prišla sam da vidim šta je. Tada sam se frapirala. Neko je posmatrao moje kćerke i mene dok smo boravile u sobi, pošto zajedno spavamo. Pozlilo mi je, ali nisam klonula. Znala sam da moram odmah da otkrijem ko je u pitanju“, napisala je na Fejsbuku.

Vraćajući film unazad, Stejsi se sjetila da je bilo trenutaka kada je njena majka bila sama sa kćerkama dok je ona radila i da su tada često dolazile komšije “na kafu i keks”.

“Majka mi je prisjećanjem pomogla da vidimo ko bi to mogao da bude. Sumnjala sam na dvojicu očeva, ali ne i na sina jednog od njih koji je prekoputa. Kada mi je pa on bio u kući? Dok sam tako provjeravala ko je, on me je očito ‘provalio’ da sam se uzvrtjela u kući, pa mi je na upaljenom kompjuteru na monitoru iskočila poruka! Pisalo je ‘nikad nećeš otkriti’. Tu sam tek poludjela od bijesa. Pozvala sam kolegu koji poznaje dosta stručnjaka iz IT posla i preko jednog od njih uspjela sam da otkrijem da je haker komšijin sin“, istakla je Stejsi.

Na kraju je dodala da kad je slučaj prijavila njegovim roditeljima oni su oštro odbili optužbe tvrdeći da sam ih uvrijedila za cijeli život. Mali je, međutim, znao da sam mu na tragu i narednog jutra se pokupio i kao, negdje otputovao. Slučaj sam potom prijavila policiji i za nekoliko dana je priveden. Sve je priznao”, dodala je Stejsi.

Apelovala je na druge roditelje da obrate pažnju KOGA puštaju u kuću i da uvijek moraju da znaju s kim u svoja četiri zida imaju posla jer izgled i maniri nekoga mogu i te kako da prevare, prenosi “Objektiv“.

