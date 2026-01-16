Umro najstariji čovjek na svijetu: Oženio se u 110. godini

Prema izvještajima saudijskih i drugih arapskih medija, Nasser bin Radan Al Rashid Al Wadaei umro je u Rijadu početkom januara, a navodi se da je u trenutku smrti imao 142 godine. Kao datum smrti spominju se 8. ili 11. januar, ovisno o izvoru.

Njegova porodica ističe da je rođen u regiji Dhahran Al Janub, i to mnogo prije osnivanja moderne Saudijske Arabije 1932. godine. Tokom života, navodno je svjedočio vladavinama više saudijskih kraljeva – od osnivača države kralja Abdulaziza, poznatog i kao Ibn Saud, pa sve do današnjeg kralja Salmana,pišu Vijesti

U lokalnoj zajednici bio je poznat kao izuzetno pobožna i cijenjena osoba. Mediji navode da je hadž obavio više od 40 puta, što mu je donijelo veliki ugled, a dodatno je bio poštovan zbog svoje uloge u mirenju zavađenih strana unutar zajednice.

Članovi porodice naveli su da je do posljednjih dana bio u dobrom fizičkom i mentalnom stanju te da je ostao društveno aktivan. Također se navodi da se posljednji put oženio u 110. godini života, nakon čega je dobio kćer, a ukupno je imao najmanje 134 djece i unučadi.Očekuje se da će više od 7.000 ljudi prisustvovati njegovoj dženazi, dok je ukopan u rodnom selu Al Rashid.

Iako se u ovom slučaju govori o izuzetnoj dugovječnosti, naučnici smatraju da je maksimalna granica ljudskog životnog vijeka između 120 i 125 godina, ali potpuni naučni konsenzus o tome još ne postoji. Postoje tvrdnje o osobama koje su navodno živjele duže od 140 ili čak 150 godina, no takvi slučajevi nikada nisu potvrđeni zbog nedostatka vjerodostojne dokumentacije,pišu Vijesti

Najstarija osoba čija je starost zvanično dokazana bila je Francuskinja Jeanne Calment, koja je preminula 1997. godine u dobi od 122 godine i 164 dana. Trenutno najstarija živa osoba na svijetu je Britanka Ethel Catherham, rođena 21. augusta 1909. godine, s više od 116 godina života.

Najstariji potvrđeni muškarac danas je Brazilac João Marinho Neto, rođen 5. oktobra 1912. godine, koji ima više od 113 godina.

