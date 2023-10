U Pojasu Gazu obnovljene komunikacijske usluge, Izrael tokom noći pogodio stambenu zgradu u Khan Younisu

Usluge fiksne telefonije, mobilne telefonije i interneta postepeno se obnavljaju u Pojasu Gaze, objavila je Palestinska telekomunikacijska kompanija (Paltel) na mreži X. Za to vrijeme, izraelska vojska je nastavila sa napadima duž Pojasa Gaze.

Smoke is rising after an Israeli strike on Gaza seen from a viewpoint in Southern Israel October 24, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura