SAD prebacuje udarnu grupu nosača bliže Izraelu

Austin je dodao da će SAD obezbijediti municiju Izraelu i drugu bezbjednosnu pomoć, i to već od danas.

“SAD imaju spremne snage na globalnom nivou za dalje jačanje ovog stava odvraćanja ako je potrebno”, rekao je Austin.

???? #BREAKING: As part of the it’s naval presence, the USA will deploy its flagship aircraft carrier, USS Gerald R Ford to the eastern Mediterranean. #IsraelPalestineWar pic.twitter.com/pXrAQtTutc

— Pyotr Kurzin (@PKurzin) October 8, 2023