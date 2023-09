Stotine mrtvih u zemljotresu u Maroku

“Prema privremenom izvješću, u potresu je poginulo 296 ljudi u pokrajinama i općinama Al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua i Taroudant”, saopštile su vlasti na državnoj televiziji, prenosi BBC.

Rečeno je da su mnogi ljudi poginuli u teško dostupnim planinskim područjima, a najmanje 153 osobe su ozlijeđene.

Potres magnitude 6,8 stepeni po Richteru natjerao je ljude na ulice u Marakešu i drugim gradovima, uglavnom južno od Marakeša, koji je popularno turističko odredište.

Zemljotres se dogodio nešto poslije 23.00 sata po lokalnom vremenu, na relativno maloj dubini 71 kilometra jugozapadno od Marakeša, prema američkom Geološkom institutu.

Nepotvrđeni video isječci na X (bivši Twitter) prikazuju oštećene zgrade i ulice u ruševinama.

Svjedoci u Marakešu rekli su novinskoj agenciji Reuters da su se neke zgrade srušile u dijelu grada koji je UNESCO-va svjetska baština. Velike pukotine viđene su u dijelu zidina srednjovjekovnog grada.

Lokalne televizijske postaje emitirale su slike srušenog minareta džamije, s ruševinama na smrskanim automobilima. Drugi nepotvrđeni snimci prikazuju ljude kako vrište dok su istrčavali iz trgovačkih centara i restorana.

Ovo je jedan od najjačih potresa u Maroku u posljednjih nekoliko godina – i iako su relativno rijetki, u potresu magnitude 5,8 iz 1960. godine poginule su tisuće ljudi, prenosi RSE.

