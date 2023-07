SAD: Pristanak Turske da Švedska uđe u NATO nema veze s njihovim pristupanjem EU

Prvo, Sjedinjene Države niz godina podupiru težnje Turske za članstvom u EU i nastavljamo to činiti”, rekao je glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller u Washingtonu uoči summita NATO-a danas u Litvi, piše HINA.

“To nije odluka za Sjedinjene Države, to je odluka za Evropsku uniju i u konačnici, to je stvar između Evropske unije i Turske. Međutim, ne vjerujemo da bi to trebala biti prepreka za pristupanje Švedske NATO-u. ”

Ankara je pokušala povezati ta dva pitanja nakon što se protivila članstvu Švedske u NATO-u, rekavši da nije zadovoljna antiislamskim prosvjedima i podrškom Kurdima.

Međutim, glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg objavio je u ponedjeljak navečer da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dao zeleno svjetlo za pristup Švedske NATO-u nakon više od godine dana blokade.

Mnogi u EU-u zabrinuti su zbog nepredvidivosti Erdoğana i činjenice da zemlja graniči sa Sirijom, Irakom i Iranom.

Također se žale na njegove sve veće autoritarne mjere, poput zatvaranja mnogih novinara.

Ankara je optužila države EU-a za islamofobiju jer se nisu zalagale za uključivanje Turske, koja bi bila najveća zemlja u EU-u po broju stanovnika (85 miliona) da je primljena.

