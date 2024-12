Slovenski poreznici kreću u lov na OnlyFans kreatore koji izbjegavaju plaćanje poreza

Slovenski poreznici najavili su da kreću u nadzor osoba koje zarađuju putem OnlyFansa. Kazne za one koji nisu prijavili prihode kreću se i do 26 tisuća eura.

August 22, 2024: In this photo illustration, the OnlyFans logo seen displayed on a smartphone.