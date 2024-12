Karamatić prozvao HDZ: Gdje nestade bratstvo i jedinstvo

“Iskren da vam budem , meni je malo drago, da se malo nasladim, nakon onog bratstva i jedinstva između HDZ-a, SDP-a, Naše stranke. To je postalo više degutantno gledati, tepanje jedni drugima. Vrlo mi je drago da su bošnjačke stranke pokazale svoje pravo lice”, rekao je Karamatić.

Rekao je da mu je drago da su na kraju uspjeli sanirati štetu usvajanjem Zaključka kojeg su predložili. On je rekao i da su koalicije u BiH interesne i da to treba tako biti, te je prokomentarisao da je ovo prvi put u ovom mandatu da je došlo do preglasavanja.

“Kao i obično kad ste u koaliciji s komunistima, a HDZ i HDZ 90 jesu, kada nestane bratstva i jedinstvo onda krene jedna real politika. Koalicije su interesne i to treba zadržati na tom odnosu, a ne glumit neko bratstvo i jedinstvo”, rekao je Karamatić.Vijesti

