Posljedice Covida: Japanci “masno” plaćaju eksperte da ih nauče kako se smijati

“Nisam koristio svoje mišiće lica toliko tokom Covida, tako da je ovo dobra vježba”, rekao je student Himawari Yoshida.

Usne, obrazi, oči – ponavljaju “nastavnici osmijeha”. Ističu da je ovaj redoslijed vrlo bitan.

“To je savršen osmijeh”, kazala je trenerica za osmijeh Keiko Kawano.

Sesija duga sat vremena košta oko 55 američkih dolara.

Studenti svoju tehniku vježbaju i uz pomoć tableta koji ocjenjuje njihov osmjeh. Rezultat koji je preko 80 posto smatra se “dobrim osmjehom”. prenosi n1

Students at a Tokyo art school are paying to relearn how to smile https://t.co/XUaGbz6LXI pic.twitter.com/XgXnqVPCDs

— CNN (@CNN) June 10, 2023