Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Bjelorusiji

“To su bile bespilotne letjelice. Učesnici operacije su Bjelorusi”, rekao je Aliaksandr Azarov, vođa bjeloruske antivladine organizacije BYPOL, na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram te organizacije i na poljskom informativnom kanalu Belsat.

Reuters nije bio u mogućnosti da nezavisno provjeri izvještaj o napadu. Nije bilo zvanične potvrde iz Rusije ili Bjelorusije, a nije bilo ni trenutnog odgovora njihovih ministarstava odbrane na zahtjeve za komentar.

Belsat je poljski emiter fokusiran na bjeloruske vijesti koje je Minsk označio kao ekstremističke. BYPOL, koji uključuje bivše službenike za provođenje zakona koji podržavaju opozicione političare, označen je kao teroristička organizacija.

Franak Viacorka, savjetnik bjeloruske opozicione liderke Sviatlane Tsikhanouskaya, rekao je u objavi na Twitteru da je to bio najuspješniji čin sabotaže od početka 2022. godine.

Prednji i centralni dijelovi aviona, kao i radarska antena, oštećeni su kao rezultat dvije eksplozije u napadu na vazdušnu bazu Machulishchy kod Minska, izvestio je BYPOL.

Ruski avion Beriev A-50, NATO-ovog naziva Mainstay, namijenjen je za rano upozoravanje iz zraka, sa sposobnostima komandovanja i kontrole u vazduhu, i sposobnošću praćenja do 60 ciljeva istovremeno.

Od početka ruske invazije na Ukrajinu prije godinu dana, bilo je nekoliko akata sabotaže u Bjelorusiji i u ruskim regijama koje se graniče s Ukrajinom, posebno na željezničkom sistemu.

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko nije direktno učestvovao u ruskom ratu protiv Ukrajine, ali je dozvolio pristup njenim snagama da koriste teritoriju kao polaznu tačku na početku invazije prije godinu dana.

Rusija i Bjelorusija su uspostavile zajedničku vojnu jedinicu u Bjelorusiji i održale brojne vježbe. Određeni broj ruskih ratnih aviona i aviona za rano upozoravanje i kontrolu raspoređeno je u Bjelorusiju.

“Ponosna sam na sve Bjeloruse koji nastavljaju da se opiru ruskoj hibridnoj okupaciji Bjelorusije i bore se za slobodu Ukrajine”, napisala je Tsikhanouskaya na Twitteru.

