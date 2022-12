Muškarac u Australiji ubio ženu i dijete, zatim jurio kćer po ulici: ‘Moram te ubiti’

Onoga dana kada je njen otac izbo mamu i sestru, desetogodišnja djevojčica iz Melbournea napisala je u svoj dnevnik da je zabrinuta za njega. I da se boji. Te večeri, u januaru 2022., nadrogirani otac je nožem ubio ženu. Naime, on je nožem izbo, a ona je sva u krvi istrčala na ulicu tražeći pomoć, piše Raport.

Dok je njezina majka pokušavala zaustaviti automobil koji je prolazio i otrčala do komšija, starija djevojčica je pobjegla iz kuće. No, onda je otac krenuo za njom i vikao: “Moram te ubiti.” Spotaknuo se na prilazu. Zbog čega mu je ona uspjela pobjeći te otrčala do komšijine kuće i od tamo nazvala hitnu službu.

Ubio ženu i dijete

“Moja mama jako, jako krvari… Ne znam je li živa ili ne. Moja mala sestra, ona ima šest godina. Jako sam zabrinuta za nju”, rekla je operaterima.

Na suđenju muškarcu čiji identitet nije otkriven radi zaštite djeteta, saznalo se kako je otac uhvatio majku na komšijinom trijemu. Gdje ih je molila da je puste unutra. Suprug, s kojim je bila 13 godina, izbo ju je osam puta nožem. Pritom je, među ostalim, vikao kako je voli, piše The Guardian.

39-godišnja žena je proglašena mrtvom na mjestu događaja. Njezina šestogodišnja kći je sutradan umrla u bolnici. Muškarac je priznao krivnju za ubistva. Tužitelji su rekli sudu da je supruga ranije tog dana pozvala policiju, zabrinuta da je pod stresom, anksiozan i pod utjecajem dro.a.

Policija zaključila da ne predstavlja opasnost za sebe i druge

Kada su službenici stigli u kuću, zaključili su da je muškarac “ugodan i pristojan”. Naveli su kako, mada pod utjecajem dro.e, ne predstavlja opasnost za sebe ili druge. Otac nije imao prethodnu historiju porodičnog nasilja nad suprugom ili djecom. Ali su sudski zapisi pokazali da je bio osuđivan za napad na ženu s kojom je bio u vezi 2014.

Otac se u pismu ispričao sudu. Naveo je kako ne može vjerovati da je uništio svoju porodicu. Te zatražio oprost od roditelja svoje supruge, svojih roditelja i preživjele kćeri.

“Naudio sam tebi i tvojoj mami i sestri. Molim te, oprosti mi. Tvoj tata je još uvijek dobar čovjek. I jako te voli. Uvijek budi dobra djevojka, kakva si bila do sada”, napisao je.

Njegov advokat je rekao da je zbog psi.oze izazvane drogom vjerovao da mu je porodica oteta i da je u opasnosti te zato ubio ženu i dijete. Zatražio je kaznu koja bi mu omogućila da ponekad provede nekoliko dana na slobodi. Odnosno van zatvora, kako bi dokazao da se može rehabilitirati. Kazna će mu biti izrečena sljedeće godine.

“Njegova najveća kazna je gubitak njegove voljene porodice”, rekao je advokat, piše Raport.

