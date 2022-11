Ogroman odron zatrpao zgrade i automobile u Italiji, traži se 13 osoba

“Za sada nema potvrđenih smrti, operacije spašavanja su teške zbog opasnih uvjeta”, rekao je ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedos novinarima.

Nešto ranije, potpredsjednik vlade i ministar infrastrukture Matteo Salvini, ujedno čelnik protuimigrantske stranke Liga, rekao je novinarima u Milanu da je potvrđena smrt osam osoba pri odronu izazvanog obilnim kišama.

Talijanski mediji izvijestili su ranije da se traga za ukupno 13 osoba

Vlasti su pozvale građane da ne izlaze iz svojih domova.

Odron izazvan obilnom kišom u subotu rano ujutro zatrpao je neke zgrade i automobile, izvijestila je novinska agencija Ansa.

Talijanska vatrogasna brigada objavila je na Twitteru da je “u tijeku potraga za nestalim osobama” u mjestu Casamicciola Terme na sjeveru otoka.

Odron je povukao u more jedan automobil, a dvoje putnika je spašeno, dodali su vatrogasci.

Casamicciola Terme, ljetovalište koje zimi ima tek 8000 stanovnika, pretrpjelo je 2017. godine potres u kojem su dvije osobe poginule.

Isti je gradić bio sravnjen sa zemljom u vrlo snažnom potresu 1883. godine.

Heavy rains have caused a #landslide on the Italian island of Ischia.☔️ #Italy #Europe pic.twitter.com/WDsaSOcW7k

— BBC Weather (@bbcweather) November 26, 2022