Biden: Napadnuta je američka demokratija, za sve je kriv Trump

Biden je poručio svim biračima da iskoriste svoje pravo sljedeće sedmice i “suprotstave se lažima, nasilju i opasnim ometačima izbora koji pokušavaju uspjeti tamo gdje nisu uspjeli 2020. godine.”

“Nije vrijeme za stajanje po strani. Šutnja je saučesništvo”, dodao je.

Nakon nekoliko sedmica uvjerljivih razgovora o američkoj ekonomiji i inflaciji, Biden se okrenuo “mračnijoj poruci”, izjavivši da je sistem upravljanja nacije ugrožen lažima bivšeg predsjednika Donalda Trumpa koji negira rezultate izbore što inspiriše nasilnike.

Biden je kazao da Trump odbija prihvatiti volju naroda i činjenicu da je izgubio.

“On je zloupotrebio svoju moć i stavio lojalnost sebi ispred lojalnosti Ustavu”, dodao je.

Predsjednik je, govoreći na događaju Demokratskog nacionalnog odbora na Union Stationu u blizini Capitola, upozorio javnost da je zemlja na raskrsnici na izborima sljedeće sedmice koje bi moglo uzdrmati demokratiju.

Kazao je i kako prijetnje nekih republikanaca da neće prihvatiti rezultate izbora, ukoliko izgube, predstavljaju prijetnju demokratiji, a za sve okrivio Trumpa odnosno njegove poteze od prije dvije godine.

“Ova pokretačka snaga pokušava uspjeti tamo gdje nisu uspjeli 2020. ugušiti prava birača i srušiti sam izborni sistem. To je put do haosa u Americi. To je bez presedana, to je protivzakonito i to je neamerički”, naglasio je.

Američki predsjednik je zamolio birače da “dugo i dobro razmisle o trenutku u kojem se nalazi SAD”.

“U tipičnoj godini, ne suočavamo se često s pitanjem da li će glas koji damo sačuvati demokratiju ili će je ugroziti. Ali ove godine – da”, rekao je.

“Nadam se da ćete budućnost naše demokratije učiniti važnim dijelom vaše odluke da glasate i kako glasate”, dodao je Biden, tražeći od Amerikanaca da razmotre hoće li kandidati koje podržavaju poštovati volju naroda i prihvatiti ishod njihovog izbora.

Mnogi Amerikanci su i dalje pesimistični u pogledu stanja američke demokratije. Oktobarska anketa koju je sproveo The Associated Press-NORC Centar za istraživanje javnih pitanja pokazala je da samo 9 posto odraslih misli da demokratija funkcioniše “ekstremno” ili “veoma dobro”, dok 52 posto kaže da ne funkcioniše dobro. prenosi klix

