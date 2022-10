Biden za CNN otkrio ima li Amerika plan u slučaju nuklearnog napada

“Mislim da je (Putin) racionalan glumac koji je poprilično krivo procijenio”, rekao je Biden u intervjuu CNN-u u utorak.

Biden je rekao da, iako vjeruje da Putin djeluje racionalno, njegovi ciljevi u Ukrajini “nisu bili racionalni”.

“Ako poslušate govor koji je održao nakon donošenja odluke (o invaziji na Ukrajinu), govorio je o cijeloj ideji – trebao je biti vođa Rusije koja je ujedinila sve govornike ruskog jezika”, rekao je američki predsjednik.

“Mislim da govor i njegovi ciljevi nisu bili racionalni…Mislim da je mislio da će biti dočekan raširenih ruku, da je dom Majke Rusije u Kijevu i da će biti pozdravljen, mislim da je potpuno krivo procijenio”, rekao je američki predsjednik, dodavši da “ne misli” da će Putin upotrijebiti taktičko nuklearno oružje.

“Mislim da je neodgovorno da svjetski lider jedne od najvećih nuklearnih sila na svijetu govori o tome da bi mogao upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini”, rekao je.

Biden je naglasio da čak i Putinove prijetnje imaju “destabilizirajući učinak” i upozorio na “potencijalne pogreške u prosudbi” koje bi mogle uslijediti.

“Ono što sam zapravo želio reći je da bi to moglo dovesti do katastrofalnog ishoda. I to ne zato što iko namjerava pretvoriti ovaj sukob u svjetski rat ili nešto slično, nego kad već jednom upotrijebite nuklearno oružje, pogreške koje napravite, krive procjene, ko zna šta se može dogoditi”, rekao je pa nastavio:

“On, zapravo, ne može i dalje nekažnjeno govoriti o upotrebi taktičkog nuklearnog oružja kao da je to racionalna stvar. Greške se događaju, i mogla bi se dogoditi pogrešna procjena, niko ne može biti siguran šta bi se dogodilo i moglo bi završiti Armageddonom, poručio je.

Biden je odbio otkriti kakav bi bio američki odgovor ako bi Putin odlučio provesti prijetnje o upotrebi nuklearnog oružja. Govorio je doduše o tome da je Ministarstvo odbrane proaktivno razvilo protokol ako bi se takav scenarij odigrao.

Na pitanje koja bi bila crvena linija za SAD i NATO i je li naložio Pentagonu i drugim agencijama da pripreme mogući scenarij, Biden je odgovorio šturo.

“Bilo je razgovora o tome, neću ulaziti u to. Bilo bi neodgovorno od mene govoriti o tome šta bismo ili ne bismo učinili”, rekao je.

Na pitanje je li zamolio Pentagon da pripremi scenarij, Biden je uzvratio:

“Nije trebalo pitati Pentagon”.

Na upit hoće li se sastati s Putinom na summitu grupe G20 u Indoneziji sljedećeg mjeseca, rekao je da ne vidi dobar razlog za to.

“Ovisi o čemu bi on želio razgovarati”, rekao je Biden dodavši da će biti otvoren za razgovor o košarkaškoj zvijezdi Brittney Griner, koja je osuđena na zatvor u Rusiji.

“Ali gledajte, ponašao se brutalno. Mislim da je počinio ratne zločine, tako da ne vidim racionalan razlog da se sastanem s njim”, rekao je Biden.

On je obećao da će “biti posljedica” za odnose SAD-a i Saudijske Arabije nakon što je OPEC+ prošle sedmice objavio da će smanjiti proizvodnju nafte zbog primjedbi SAD-a.

Njegovo obećanje uslijedilo je dan nakon što je moćni demokratski senator Bob Menendez, predsjednik odbora za vanjske poslove u Senatu, rekao da SAD odmah mora obustaviti saradnju sa Saudijskom Arabijom, uključujući prodaju oružja.

Američki dužnosnici potiho su pokušavali uvjeriti svog najvećeg arapskog partnera da odustane od ideje o smanjenju proizvodnje nafte, ali na to nije pristao de facto vladar Saudijske Arabije, prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, piše Reuters.

Biden nije otkrio kakve posljedice razmatra. OPEC+ je prošle sedmice objavio planove za smanjenje proizvodnje nafte pa je Washington optužio Rijad da se povinovao Rusiji koja se protivi zapadnom ograničenju cijene ruske nafte zbog njene invazije na Ukrajinu.

