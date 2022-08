RUSKI PADOBRANAC POBJEGAO U PARIZ I JAVNO POCJEPAO DOKUMENTA Moja vojna knjižica, moj pasoš sve je to gomila smeća! VIDEO

Zbog svojih priča on je morao da pobegne iz Rusije i kad je stigao u Pariz na aerodromu je snimo video klip u kome cepa svoja ruska dokumenta uz poruku ruskom predsedniku.

„Živiš ceo život u Rusiji, a nikoga nije briga za tebe. Ljudski život ništa ne vredi. A ovaj rat u Ukrajini, neću ići u detalje, tamo su umirali naši mladići, a ja još uvek ne znam zašto“, rekao je Filatjev u kameru i dodao.

„Sada sam emotivno rastrgan i besan. Jer čovek želi da uradi nešto za svoju domovinu, voli svoju zemlju. S druge strane, imamo vladu koju je baš briga“, rekao je gledajuću u kameru na aerodromu u Parizu.

1/ After a hellish month under bombardment in the trenches of southern Ukraine in March-April 2022, Russian paratrooper Pavel Filatyev suffered an eye injury and was evacuated to hospital. This 🧵 describes how he became an anti-war activist after learning why Russia went to war. pic.twitter.com/yVU1pj2t4U — ChrisO (@ChrisO_wiki) August 21, 2022

“Ovo su moji dokumenti. Potvrda da sam veteran, je*e mi se. Moja vojna knjižica, je*e mi se. Moj ruski pasoš, je*e mi se i za to. Strani pasoš. Vidite, to je sve gomila smeća”, kazao je Filatjev. Kada je pocepao dokumenta, bacio ih je u WC.

“Volim Rusiju, volim Ruse. Ali Putin nije Rusija, naša vlada nije Rusija. Putine – odjebi!” dodao je.

Snimak nije proša nezapaženo, pa je stigao i poziv CNN-a gde je kritikovao vojno i političko rukovodstvo zemlje i napad na Ukrajinu uz viđenje da su njegove kolege umorne, gladne i razočarane.

1/ A 34-year-old former Russian paratrooper, Pavel Filatyev, has published a remarkable in-depth account of his experiences of the Ukraine war. He served with the Feodosia-based 56th Guards Air Assault Regiment and fought in southern Ukraine for two months. A 🧵 follows. pic.twitter.com/upGQAejb12 — ChrisO (@ChrisO_wiki) August 17, 2022

“Shvatili smo da smo uvučeni u ozbiljan sukob gde uništavamo gradove, a ne oslobađamo nikoga. Mnogi su shvatili da ne vidimo razlog koji naša vlast pokušava da nam objasni. Da je sve to laž”, rekao je Filatjev za CNN i dodao da ruske trupe “uništavaju mirne živote ljudi”.

Filatjev rekao je za CNN da su “korupcija i represija” rasprostranjeni u njegovoj matičnoj zemlji i da je njegova jedinica poslata sa Krima u Ukrajinu loše opremljena i da je dobila malo objašnjenja za invaziju.

“F*** you, putin!” – Pavel Filatyev, a former russian paratrooper, who publicly criticized the invasion in a 141-page testimony.

The fugitive reached Paris. In protest, he tore up his passport, military ID, and veteran's ID right in the airport.

Source: https://t.co/M3z8Adlyaf pic.twitter.com/d0qDx3jXYL — Ukraine War Now (@uarealitynow) August 29, 2022

Prema njegovim rečima, vojnici i njihovi komandanti nisu znali da se od njih očekuje u Ukrajini. On je dodao da su ubrzo postali razočarani razlozima svoje vlade za invaziju nakon što su stigli u Herson i suočili se sa otporom meštana koji nisu želeli da budu “oslobođeni”.

Ovaj ruski vojnik je služio kao padobranac u 56. vazdušno-jurišnom puku, koji je trebao da zauzme i ukrajinski grad Mikolajev. Zbog povrede je evakuisan sa prve linije fronta. Za CNN ističe da ruska vojska nije imala osnovnu opremu, kao ni dronove tokom boravka na frontu.

“Naša kasarna je stara oko 100 godina i nije u stanju da primi naše vojnike… svo naše oružje je iz vremena rata u Avganistanu. Nekoliko dana nakon što smo opkolili Herson mnogi od nas nisu imali hranu, vodu i vreće za spavanje kod sebe. Noću je bilo jako hladno, nismo mogli da spavamo. Našli bismo nešto đubreta, neke krpe, samo da se umotamo i ugrejemo”, naveo je.

1/ On 1 March 2022, Russian forces seized the Ukrainian city of Kherson. Among them was paratrooper Pavel Filatyev, who subsequently wrote a scathing 141-page memoir about his experiences. This 🧵 continues his account of the disastrous Russian advance on Mykolaiv. pic.twitter.com/lZyusNlcac — ChrisO (@ChrisO_wiki) August 20, 2022

Zauzimanje Hersona je bio značajan rani uspeh ruske vojske. Ukrajina se sada nada da će povratiti taj grad dok se borbe sve više pomeraju na jug zemlje.

“Ne znam kuda nas ovo vodi. Šta je sledeći korak? Nuklearni rat? Vidim šta se dešava mojoj zemlji i užasnut sam. Sve je uništeno, korumpirano. Jedini zakoni koji dobro funkcionišu su represivni”, dodao je.

“F*** you, putin!” – Pavel Filatyev, a former russian paratrooper, who publicly criticized the invasion in a 141-page testimony.

The fugitive reached Paris. In protest, he tore up his passport, military ID, and veteran's ID right in the airport.

Source: https://t.co/eEl7LZ7xfn pic.twitter.com/kIUsJoNeNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2022

Plaši se da bi Kremlj mogao da se osveti zbog njegovog javno iznetog stava.

“Ili ću biti strpan u zatvor ili će me ućutkati tako što će me ubiti. Bilo je mnogo takvih slučajeva u prošlosti”, rekao je on.

Kurir.rs

Facebook komentari