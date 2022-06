Pogledajte trenutak curenja otrovnog plina u luci Akaba. Ima mrtvih i otrovanih

Do curenja je došlo nakon što je spremnik napunjen otrovnim plinom pao tokom transporta, objavila je državna novinska agencija Petra, pozivajući se na glasnogovornika Uprave javne sigurnosti.

Snimka objavljena na Twitter stranici državne televizije prikazuje spremnik koji pada s vitla i udara u palubu broda, nakon čega se žuto obojeni plin diže u zrak dok ljudi bježe.

Gradske zdravstvene vlasti pozvale su stanovnike da zatvore prozore i ostanu u svojim domovima, javlja državna televizija.

Služba Civilne zaštite na svojoj Facebook stranici objavila da na mjestu nesreće interveniraju specijalizirani timovi, piše Jutarnji list.

U Akabu su poslani avioni za evakuaciju, objavila je državna televizija. prneosi “Radiosarajevo“.

Breaking: spread of toxic gas in the port of Aqaba Jordan #ميناء_العقبه#الأردن #Jordan pic.twitter.com/5YnSzKt6uo

— Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) June 27, 2022