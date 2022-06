WHO će dati drugo ime majmunskim boginjama zbog diskriminacije

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO-a, rekao je da organizacija “radi s partnerima i stručnjacima iz cijelog svijeta na promjeni imena virusa majmunskih boginja, njegovih vrsta i bolesti koje uzrokuje”.

Do ove odluke je došlo nakon što su naučnici pozvali na hitnu promjenu imena koje su opisali kao netačno, diskriminirajuće i stigmatizirajuće. Tedros je rekao da će novo ime biti objavljeno “što je prije moguće”.

Slična zabrinutost pojavila se na vrhuncu pandemije koronavirusa kada su nove varijante koronavirusa dobijale imena po zemljama ili regijama u kojima su prvi put otkrivene, što je dovelo do zabrana putovanja i drugih ograničenja. WHO je stoga uveo sistem imenovanja koji je nove varijante nazivao po slovima grčke abecede, piše The Guardian.

Povezivanje imena majmunskih boginja s Afrikom

Naučnici su naveli da je prevladavajuća percepcija u medijima i naučnoj literaturi da je virus majmunskih boginja endemičan za afričke zemlje. Upozoravaju na “sve veći narativ u medijima i među mnogim stručnjacima koji pokušavaju povezati sadašnju globalnu epidemiju s Afrikom, Zapadnom Afrikom ili Nigerijom”.

Podsjetimo, britanska zdravstvena agencija je prošlog mjeseca zabilježila virus majmunskih boginja kod osobe koja je stigla u London iz Nigerije 4. maja. Virus se nakon toga počeo širiti u zapadnim zemljama, uglavnom među muškarcima koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima.

Postoje dvije vrste majmunskih boginja – zapadnoafrička i Kongo. Ovogodišnju epidemiju potakao je prvi tip, koji je znatno manje opasan od drugog.

1.800 slučajeva majmunskih boginja u zemljama izvan Afrike

“U kontekstu trenutne globalne epidemije, kontinuirano spominjanje i nomenklatura ovog virusa kao afričkog, ne samo da je netačna nego je i diskriminirajuća i stigmatizirajuća”, pišu stručnjaci i kritikuju korištenje fotografija afričkih pacijenata s lezijama boginja prilikom izvještavanja u medijima.

Britanska zdravstvena agencija je danas izvijestila da je u Engleskoj zabilježeno još 52 slučaja majmunskih boginja, još jedan u Škotskoj i jedan u Walesu, što znači da je u Velikoj Britaniji do 14. juna evidentirano 524 infekcije tim virusom. Na svijetu je tokom ove epidemije potvrđeno više od 1.800 slučajeva majmunskih boginja u desecima zemalja izvan Afrike, prenosi Index.

