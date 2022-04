Velika Britanija: Rusi imaju manjih uspjeha, Ukrajinci su ih iscrpili u Mariupolju

Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo je najnovije podatke o situaciji u Ukrajini.

Rusija je napravila manji napredak u nekim oblastima otkako je svoj fokus prebacila na potpunu okupaciju Donbasa. Bez dovoljno logističke i borbene podrške, Rusija tek treba da postigne značajan napredak.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 April 2022

