Njemačka šalje Ukrajini oklopnjake idealne za njihove terene

Njemačka ministrica vanjskih poslova Analena Berbok (Annalena Baerbock) potvrdila je ove sedmice da će Berlin dodatno naoružati Ukrajinu teškim naoružanjem. Nakon što je Njemačka naoružala ukrajinske branitelje protuzračnim raketama, protuoklopnim bacačima raketa i strojnicama, u Ukrajinu bi uskoro mogle stići zalihe Leoparda 1, nekoda glavnih borbenih tenkova Njemačke i još nekoliko vojski, te njihovih pratećih borbenih vozila pješaštva Marder (Kuna). Evo što sve znamo o nešto starijim, ali dokazanim tenkovima i pratećim BVP-ima, nužnima za blokiranje ruskih napada u stepama na istoku Ukrajine.



Bolji od ruskih tenkova

Odmah nakon što je šefica njemačke diplomatije najavila isporuku teškog naoružanja Ukrajini, njemački koncern Rheinmetall stavio se na raspolaganje i ponudio 50 primjeraka tenkova Leopard 1. Predsjednik Upravnog odbora Rheinmetalla Armin Paperger (Papperger) precizirao je da bi prvi Leopardi 1A5 mogli biti isporučeni za šest sedmica ako tu ponudu odobri njemački Bundestag. Paperger je ponudio i 70 BVP-a tipa Marder, čijih je prvih deset primjeraka spremno za isporuku Ukrajini za pet sedmica, dok bi ostali mogli biti isporučeni za šest do osam mjeseci.



Iako se razdoblje isporuke čini dugim, svako dodatno naoružanje dobrodošlo je ukrajinskim braniteljima pred nadmoćnim ruskim agresorom. Premda je riječ o nešto starijem naoružanju njemačke proizvodnje, oba tipa gusjeničara smatraju se pouzdanim i kvalitetnim vozilima koja bi mogla zaustaviti napredovanje ruskih oklopnih postrojbi na istoku Ukrajine zbog svojih dobrih terenskih sposobnosti i velike maksimalne brzine po teškim terenima. Uz to, stručnjaci smatraju da je njemački Leopard znatno bolji tenk od ruskih T-72, najrasprostranjenijih tenkova u rusko-ukrajinskom ratu.

Leopard 1 bio je glavni njemački borbeni tenk koji je ušao u službu 1965. godine, a kasnije su ga u istom svojstvu preuzele Australija, Belgija, Danska, Finska, Grčka, Italija, Kanada, Nizozemska, Norveška, Brazil, Čile, Ekvador, Turska i Indonezija. Do uvođenja Leoparda 2 tokom 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća, Leopard 1 je u brojnim verzijama proizveden u čak 6485 primjeraka. U njemačkoj vojsci korišten je sve do 2003. godine, a ostala vozila, napravljena na temelju njega, još su uvijek u upotrebi.

Zamjena motora i prijenosa za 20 minuta

Tijelo Leoparda 1 sastavljeno je od lijevanog čelika debljine 21,7 milimetara dok je prednji homogeni oklop debljine 70 milimetara. Naoružan je njemačkom inačicom britanskog topa L7 kalibra 105 milimetara, koji se puni ručno, a sekundarno naoružanje čine dvije strojnice MG3A1 kalibra 7,62 milimetra. Uz to, Leopard 1 opremljen je nuklearno-biološko-hemijskom odbranom te potkalibarskim projektilima (APFSDS) velike probojnosti do 2500 metara i dimnim granatama. Posadu čine zapovjednik, vozač, ciljač i punitelj topa.

Leopard 1 pogonjen je višegorivim dizelskim motorom snage 830 KS koji pokreće tenk težak 43 tone do maksimalnih 65 kilometara na sat s radijusom djelovanja od 550 kilometara. Motor i prijenos mogu se pak zamijeniti na terenu za dvadesetak minuta, a platforma je opremljena sredstvima za ronjenje i savladavanje vodenih prepreka dubine do četiri metra. Također se može montirati dozerski nož za slojevito iskapanje zemlje.

Platforma Leopard 1A5, kakvu Njemačka nudi Ukrajini, razvijena je 80-ih godina prošlog stoljeća. Opremljena je modernim Krupp-Atlasovim sistemom za upravljanje paljbom EMES 18, koji uključuje dva nova ciljnika na vrhu kupole, i unaprijeđenom opremom za noćne te loše vremenske uslove. Na inačicu 1A5 pridodane su oklopne ploče od polikarbonata za povećanje učinkovitosti oklopa, a ključan dio nadogradnje bilo je uvođenje učinkovitog potkalibarskog streljiva jer bez problema probija oklop neprijateljskih tenkova pa se 1A5 smatra standardnim Leopardom 1.

Kune kao nezamjenjiva pratnja Leopardima

Borbeno vozilo pješaštva Marder, koje je Rheinmetall također ponudio Ukrajini, baziran je na posebnoj gusjeničnoj šasiji, razvijenoj radi stvaranja univerzalne platforme za čitavu gamu oklopnih vozila iz Rheinmetallovih pogona, među kojima je i Leopard 1.

Marder ima i unikatno rješenje poput daljinski upravljive strojnice MG3 kalibra 7,62 milimetra smještene iza kupole, top RH202 kalibra 20 milimetara i dometa do 1.500 metara te protutenkovske vođene rakete njemačko-francuske proizvodnje MILAN dometa 2.000 metara. Tu su i pet bacača granata za dimne zavjese te standardno pješačko naoružanje za tročlanu posadu i šest dodatnih vojnika iz borbene skupine. Inače, borbeni komplet sastoji se od 1250 granata kalibra 20 milimetara i 5000 streljiva za strojnicu MG3.

Marderova oklopna zaštita sastoji se od zavarenih čeličnih ploča koje pružaju zaštitu s prednje strane od potkalibarskog streljiva kalibra 20 milimetara i kazetnih bombi. Pogonjen je šestocilindričnim dizelskim motorom snage 600 KS te dostiže brzinu između 75 kilometara u ranijim verzijama i 10 kilometara manje u kasnijim verzijama s dodatnim oklopom.

Uz to, Marder forsira vodenu prepreku dubine do metra, a uz dodatnu opremu bez problema zaranja i do 2,5 metara. Inače, ciljano je rađen za sjevernoevropske nizinske i prohodnije šumovite terene, što se čini idealnim za ukrajinsko ratište.

