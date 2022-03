Joe Biden se družio sa američkim vojnicima u Poljskoj. Jeo pizzu i pravio selfije

Nakon što je u četvrtak obavio sastanke u Briselu u Belgiji na kojima se razgovaralo o rusko-ukrajinskom ratu, Biden je danas stigao u Poljsku u Rzeszow, najveći grad na jugoistoku zemlje, piše Anadolija.

President Joe Biden on Friday visited members of the U.S. Army’s 82nd Airborne Division stationed near Poland’s border with Ukraine.

He visited a dining facility set up for the troops, where he sat down and shared some pizza. https://t.co/Nt6O8Gh0l0 pic.twitter.com/K040Fpncdr

— The Associated Press (@AP) March 25, 2022