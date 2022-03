Džaferović za TRT: Dodik je nakon povratka iz Moskve otpočeo napad na ustavni poredak BiH

Džaferović je istakao da Balkan nije tako blizu Rusiji kao što je Ukrajina, pa je znatno teže očekivati takav scenarij, piše Avaz.ba

– Između Rusije i nas nalazi se NATO prostor. Međutim iako se Rusija ne dodiruje sa zapadnim Balkanom određena opasnost postoji. Milorad Dodik je samo šest dana, nakon sastanka u Moskvi s Putinom, otpočeo napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Skupština Republike Srpske usvojila je zaključke kojima se narušava Dejtonski sporazum i 27 godine njegove implementacije. Dodik nas želi vratiti u 1995. kada su se svi u Bosni i Hercegovini gledali preko nišana. To je opasno i to se mora zaustaviti. Odgovornost za to imaju prije svega NATO i EU – rekao je Džaferović za TRT World.

Kako u BiH gledaju na rat u Ukrajini?

Na pitanje kako Bosanci gledaju na rat, Džaferović ističe kako su politički lideri iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda osudili rusku agresiju na Ukrajinu, te da je Dodik taj koji je pokušao opstruirati da se BiH pridruži osudi ruske agresije u UN-u. Međutim, nije uspio u tome.

– Ljude u Kijevu (koji se bore za goli život) nazvao je “naoružanim banditima”. Istovremeno, više puta je iskazao razumijevanje za postupke Rusije. Time je pokazao da nema saosjećanja za žrtve i da u političkom smislu da ne pripada Evropi. Čak i ako je bilo nekih iluzija, euroatlanskoj zajednici mora biti sada jasno s kim ima posla kada je u pitanju Dodik – rekao je Džaferović.

On se dotakao proruskih demonstracija koje su podržane u Srbiji i u Republici Srpskoj.

– Proruske demonstracije su podržane u Srbiji i u unutar bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, prvenstveno zato što su javno mnijenje u Srbiji i dijelu Bosne i Hercegovine pod snažnim utjecajem Rusije. Vlasti su raspoložene proruski, blagonaklono se gleda na pro-ruske militantne organizacije i na koncu sama vlast u Srbiji i entitetu RS ne osuđuje agresiju kao što to svi ostali čine – istakao je član Predsjedništva BiH, te dodao:

– Istovremeno, ruski potezi u Ukrajinu oživljavaju snove o Velikoj Srbiji. Mnogi u Rusiji vide snagu koja bi ih podržala da podijele Bosnu i Hercegovinu i pripoje dio njene teritorije Srbiji. Zato smo čuli poruke iz NATO-a da je Bosna i Hercegovina pod rizikom. I zato nam treba podrška NATO-a, a mi ćemo se u svakom slučaju boriti do kraja za Bosnu i Hercegovinu.

Može li treći svjetski rat započeti u Ukrajini?

Na pitanje da li treći svjetski rat može započeti u Ukrajini, Džaferović je rekao da sukob sa ovakvim značajem i ovakvim akterima predstavlja opasnost za cijelu Evropu, pa i svijet.

– Međunarodna zajednica nije bez razloga uznemirena. Historijsko iskustvo govori da sukobi na Balkanu i šire gledajući u Istočnoj Evropi imaju potencijal za rapidno širenje. Historijski iskustvo kaže da je popustljivost u Minhenu 1938. dovela do eskalacije nacističke agresije.

Pasivnost međunarodne zajednice početkom 90-ih dovela je do širenja rata. Tek su intervencijom NATO-a zaustavljeni ratovi u BiH i na Kosovu. Ako NATO bude pasivan sukob u Ukrajini može se širiti, a samo ako NATO bude čvrst i odlučan niko neće biti zainteresiran za širenje sukoba, pa ni u BiH i zapadnom Balkanu – kazao je on.

“Nemamo pravo da šutimo”

Upitan zašto je rat u Ukrajini tako opasan u smislu pokretanja globalnog sukoba, Džaferović je odgovorio:

– Pitanje Ukrajine je pitanje može li jedna suverena država odlučivati o svojoj budućnosti ili će velike sile odlučivati o tome. Implikacije toga su univerzalne i tiču se čitavog svijeta. Ako bi se legitimizirala otvorena agresija, ako bi se svijet složio s time, onda bi umjesto Povelje UN-a važio zakon gole sile i to je siguran put u nove sukobe.

– Ukrajina je žrtva otvorene vojne agresije. Ono čemu svjedočimo u Ukrajini je cinično rušenje međunarodnog prava. Ruske snage uništavaju ukrajinske gradove. Već je zapanjujući broj ubijenih civila.

Bosna i Hercegovina je od početka ruskog napada na teritorijalni integritet Ukrajine 2014. godine zauzela jasan stav kojeg se i danas pridržavamo. Bosna i Hercegovina je podržala rezoluciju Generalne skupštine UN-a i pridružila se izjavu Evropske unije kojom se osuđuje agresija.

Ne mogu se političke rasprave sa suverenim državom rješavati slanjem vojske na njen teritorij. Bosna i Hercegovina ima poseban senzibilitet za ovo jer smo žrtva agresije 90-ih. Sve je završilo genocidom u Srebrenici. Mi nemamo pravo da šutimo kada se ovo zbiva – dodao je on.

BiH u budućnosti u EU i NATO-u

Džaferović je rekao da u budućnosti BiH vidi kao članicu Evropske unije i NATO saveza.

– Brojne članice Evropske unije i NATO saveza imale su probleme kakve ima Bosna i Hercegovina. Te su se države sporile oko granica, imale su snažne međuetničke napetosti i slično, ali mnoga od tih pitanja su relaksirana kroz ulazak tih zemalja u sistem EU i NATO-a.

Siguran sam da bi i Bosna i Hercegovina mnoge od svojih problema riješila kada bi postala članica EU i NATO-a. Zato i postoje otpori prema euroatlantskim integracijama kod onih koji odbijaju prihvatiti Bosnu i Hercegovinu.

Što se tiče volje same EU za proširenje, siguran sam da će ukrajinska kriza povećati svijesti unutar Evropske unije o tome da se na prijem novih članica gleda kao na geopolitičko i sigurnosno pitanje, a ne administrativno – rekao je Džaferović.

On je kazao da Turska ima stabilizirajuću ulogu u BiH.

– Turska podržava naš EU i NATO put. Kao članica Vijeća za implementaciju mira, Turska podržava 27 godina implementacije Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) daje snažnu podršku Bosni i Hercegovini, podržava sve narode i očekuje od svih da poštuju cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. To daje svoje efekte i, u kombinaciji sa sviješću o dokazanoj odlučnošću s kojom Turska podržava svoje prijatelje, omekšava one koji su negativno raspoloženi prema BiH – istakao je Džaferović za TRT.

