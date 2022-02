PUTIN U ISTORIJSKOM GOVORU ZALEDIO SVIJET! Sav taj užas, ubijaće civile, žene, decu i starce – Ne nazire se kraj! RUSIJA SE UZALUD TRUDILA KAD NATO ŽMURI NAD GENOCIDOM!

Kijev momentalno da obustavi utin je upozorio Kijev da smesta prekine borbena dejstva u Donbasu.

“Od onih koji su osvojili vlast u Kijevu zahtevamo da odmah prestanu borbena dejstva. U protivnom sva odgovornost za moguće produženje krvoprolića biće u potpunosti na savesti vladajućeg režima u Ukrajini“, poručio je Putin.

Svet ne vidi maltretiranje ljudi u Donbasu

Govoreći o situaciji u Donbasu, ruski predsednik je rekao da vladajuća vrhuška u Kijevu stalno ponavlja da neće sprovesti Minske sporazume i da naprotiv pokušava da organizuje u Donbasu blickrig, a da se maltretiranjima ljudi ne vidi kraj.

Putin je primetio da „takozvani civilizovani svet, za čije su se jedine predstavnike samoproglasile naše zapadne koleg, radije to ne primećuju, kao i da ne postoji… sav taj užas, genocid, kome je podvrgnuto skoro četiri miliona ljudi“.

Rusija se trudila – sve je bilo uzalud

Ruski predsednik rekao je da u Donbasu ne prođe ni jedan dan bez granatiranja, ubijanja civila, da blokada ne prestaje – ne nazire se kraj.

„Svih ovih godina (Rusija) se uporno i strpljivo borila za sprovođenje rezolucije SB UN 2202 od 17. februara 2015. godine, kojom je konsolidovan Minski paket mera od 12. februara 2015. za rešavanje situacije u Donbasu. Sve uzalud“, konstatovao je on.

„Menjaju se predsednici i poslanici Rade, ali se ne menja suština, agresivna nacionalistička priroda samog režima, koji je preuzeo vlast u Kijevu. On je u potpunosti proizvod državnog prevrata 2014. godine. Oni koji su tada ustali protiv nasilja, krvoprolića, bezakonja, nisu priznali nijedno drugo rešenje za pitanje Donbasa osim vojnog“, dodao je Putin.

Nema dana bez granatiranja u Donbasu

Ruski predsednik rekao je da u Donbasu da blokada ne prestaje – ne nazire se kraj.

„Sada ne prođe skoro nijedan dan bez granatiranja naselja u Donbasu. Formirana velika vojna grupa stalno koristi jurišne dronove, tešku tehniku, rakete, artiljeriju i višecevne bacače. Ubijanje civila, blokada, maltretiranje ljudi, uključujući i decu, žene, starce, ne prestaju. Ne nazire se kraj“, konstatovao je on.

Ukrajina je pod spoljnom upravom

Ukrajina je danas pod spoljnom upravom koja se sprovodi po nalogu Zapada, preko stranih savetnika, nevladinih organizacija i drugih institucija, rekao je ruski predsednik. Prema njegovim rečima, oni direktno utiču na sve najvažnije kadrovske odluke, sve grane i nivoe vlasti, od centralne do opštinske, na glavne državne kompanije i korporacije, uključujući „Naftogas“, „Ukrenergo“, „Ukrajinske železnice“, „Ukroboronprom“, „Ukrpoštu“, Uprava morskih luka Ukrajine…

Korupcija uništila ukrajinsku državnost

Korupcija u Ukrajini je uništila ukrajinsku državnost, što su i iskoristili nacionalisti 2014. godine uz pomoć podrške Zapada, rekao je Putin. Dodao je i da je Ukrajina rasturena i da je zbog toga pogođena veoma opasnom ekonomskom krizom.

“Ukrajina nikada nije imala svoju istinitu državnost, ona je samo kopirala tuđe modele”, naveo je.

Pristupanje Ukrajine NATO-u pretnja za Rusiju

Pristupanje Ukrajine NATO-u je direktna pretnja bezbednosti Rusije, rekao je Putin. On je dodao da ulazak Ukrajine u NATO ne odmah, već nešto kasnije, ne menja ništa za Rusiju i da je to rešeno pitanje, smatra on.

„Znamo stav Sjedinjenih Američkih Država – da borbe na istoku Ukrajine ne isključuju ulazak u NATO. Iznova pokušavaju da nas ubede da je NATO čisto odbrambeni savez.

NATO smatra Rusiju glavnim protivnikom

Kriza evropske bezbednosti dogodila se zbog širenja NATO-a, smatra predsednik. Putin je takođe zaključio da NATO smatra Rusiju glavnim protivnikom i „glavnom pretnjom“, raste mogućnost iznenadnog udara na zemlju, a od Ukrajine se može napraviti odskočna daska za napad.

Sklapanje vojnih saveza da, ali ne nauštrb drugih država

Ruski predsednik je istakao da svaka zemlja ima pravo da sklapa vojne saveze, ali ne može da jača svoju bezbednost nauštrb bezbednosti drugih država.

„Nema sumnje da svaka zemlja ima pravo da bira vlastiti sistem osiguranja bezbednosti, da sklapa vojne saveze, i sve je naizgled tako da nije jedne stvari: u međunarodnim dokumentima jasno je utvrđen princip jednake i nedeljive bezbednosti koja, kao što je poznato, obuhvata i obavezu da se svoja bezbednost ne jača nauštrb bezbednosti drugih država“, rekao je Putin.

Pet talasa širenja Alijanse

Govoreći o NATO, Putin je rekao da je Rusija dobila pet talasa širenja NATO i da su je jednostavno obmanuli. Podsetio je i da je 2000.godine prilikom posete Bila Klintona upitao američkog predsednika kako bi se SAD postavile prema prijemu Rusije u NATO. Raakcija je bila uzdržana, rekao je Putin. Ocenio je i da SAD prave od Rusije neprijatelja samo zato što im nije potrebna tako velika zemlja.

Nuklearno oružje u Ukrajini – Rusija bi morala da reaguje

Govoreći o planovima po pitanju nuklearnog oružja u Ukrajini, Putin je rekao da bi to kardinalno promenilo situaciju u svetu, samim tim Rusija bi bila prinuđena da odreaguje. Takođe je rekao i da bi Kijev mogao daleko lakše da napravi nuklearno oružje nego neke druge zemlje, a posebno zbog tehnološke podrške iz inostranstva.

Ukrajina nije samo sused Rusiji

Osvrnuo se i na istorijske činjenice rekavši da je savremena Ukrajina u potpunosti stvorena od strane Rusije i to na račun otcepljenja dela ruskih istorijskih teritorija bez pitanja ruskih građana.

Takođe je rekao i da je Ukrajina za Rusiju ne samo „susedna zemlja“, već deo njene istorije u kojoj žive njeni prijatelji, kolege, rodbina i bliski ljudi.

Kazao je i da je Vladimir Iljič Lenjin praktično autor i arhitekta Ukrajine budući da je ona nastala kao rezultat politike boljševizma.

„Ukrajinu i dalje možemo da zovemo Ukrajinom Vladimira Iljiča Lenjina. Rusija je spremna da pokaže Ukrajini šta znači prava dekomunizacija“, naveo je ruski predsednik.

Rusija isplatila dug SSSR-a

Govoreći o dugu koji je imao Sovjetski Savez, Putin je rekao da je Rusija ceo dug samostalno otplatila, uključujući i ukrajinski, iako je bilo dogovoreno da sve republike doprinesu otplati duga proporcionalno njihovim ekonomskim potencijalom,piše Informer

