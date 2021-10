Kurra hafiz i “bajker”: Kada dođem motorom do džamije džematlije ne vjeruju da je došao imam

Kako je Taksim džamija veoma lijepa i neobična građevina, tako je neobičan i imam ove džamije Abdullah Ozkan. Osim što je imam i hafiz, Ozkan je veliki zaljubljenik u motocikle, piše Anadolu Agency (AA).

32-godišnji imam ranije je dužnost obnašao u istanbulskoj džamiji “Bezmialem Valide Sultan”, poznatijoj kao džamija Dolmabahce, a prije mjesec imenovan je imamom Taksim džamije.

Živi u istanbulskoj četvrti Kasimpasa, pri distriktu Beyoglu, a svakog dana pet puta dnevno, kako bi obavio namaz, motorom putuje do džamije Taksim.

Efendija Ozkan je hafiz Kur’ana (cijeli Kur’an zna napamet), a osim toga ima i titulu “kurra hafiza”, što je najveći stepen znanja u oblasti hifza. Kurra hafiz je onaj hafiz koji poznaje učenje Kur’ana na svih 10 kiraeta, koji predstavljaju različite jezičke (leksičke, fonetske, morfološke i sintaksičke) forme prilikom učenja Kur’ana.

U razgovoru s novinarom AA Ozkan govori o svojoj ljubavi prema imamskom pozivu, ali i ljubavi prema motorima, ali i o tome kako njegove džematlije reaguju na činjenicu da je njihov efendija bajker.

Na samom početku razgovora Ozkan ističe kako je veoma sretan i ponosan što je imam u jednoj takvoj simboličnoj džamiji.

– Bio sam iznenađen kad sam saznao da sam imenovan imamom ove džamije, nisam to očekivao. Biti prvi imam Taksim džamije za mene je ponos. Taksim džamija je bila džamija mojih snova – otkriva Ozkan.

Govoreći o Taksim džamiji koja predstavlja svojevrstan kompleks, Ozkan ističe kako ima cilj realizovati različite projekte te učiniti da džamije postane i centar tursko-islamske umjetnosti.

Privlači pažnju omladine

Kada je riječ o njegovoj ljubavi prema motorima, pojašnjava kako se rodila prije 13 godina, zahvaljujući njegovom ocu. Najprije je vozio manje motore, a kasnije uzeo i posebnu obuku za naprednu vožnju motocikla.

– U svaku džamiju u kojoj sam ranije radio putovao sam motorom. Tako i sada kada sam imam Taksim džamije – kaže Ozkan.

– Kada dođem do džamije džematlije me teško prepoznaju, ne vjeruju da je došao imam. Tek kada skinem kacigu, čujem kako se došaptavaju: “Da, to je naš hodža.” To što vozim motor posebno privlači pažnju omladine i mogu reći da na određeni način potiče mlade da više dolaze u džamiju. Motocikl je bio povod da su sretnemo s mladima na mnogim događajima – priča ovaj istanbulski imam.

Učenje hatme na motoru

Ono što je također specifično za Ozkana jeste to što svake godine povodom 15. jula, godišnjice pokušaja puča, koji je u Turskoj pokušala izvesti teroristička organizacije FETO, organizuje sedmičnu moto turneju u okviru koje obilazi cijelu Tursku.

– Dok vozim motocikl napamet učim Kur’an i završim hatmu (učenje cjelokupnog Kur’ana) i poklanjam pred duše naših šehida. U svim gradovima posjetim mezarja naših šehida. Također, razgovaram s ljudima, neki teško povjeruju da sam imam dok im ne pokažem legitimaciju. Onda se uvjere da i imami koriste motocikl. Budu to simpatični razgovori – priča imam Abdullah Ozkan.

