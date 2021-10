TUTIN NA NOGAMA, SVI TRAŽE NESTALOG PROFESORA! Otišao u šetnju i nije se vratio

Policija, članovi porodice, kolege i učenici i večeras tragaju za nastavnikom fizike u OŠ “Rifat Burdžović” u Tutinu, Nasufom Selmanovićem koji je nestao u četvrtak ujutru kada je izašao iz kuće u šetnju.

On je, kako prenosi Informer, u deset sati otišao do prodavnice gde je kupio hleb i druge namirnice, koje je odneo kući, a zatim je ukućanima rekao da će izaći da prošeta do grada.

– Rekao je ukućanima da ide da prošeta. On voli te jutarnje šetnje… Prošlo je nekoliko sati, nije se vraćao, a onda smo krenuli u potragu – ispričao je prijatelj porodice Selmanović..

Poslednji put viđen u blizini stadiona u Tutinu

– Kamere sa jednog objekta su ga snimale, a na snimku se vidi kako ide ka Kajetini, to je jedno naselje iza stadiona. Tamo smo ga tražili celu noć, ali nikakav trag nismo pronašli – kazao je prijatelj nestalog nastavnika.

On dodaje da je Nasuf pošten i miran čovek kojeg ceni ceo Tutin.



– Nema neprijatelje, nikada se nije svađao. O tome svedoči i činjenica da se u potragu uključio veliki broj naših sugrađana.

Podsećamo, Nasufa Selmanovića juče tokom celog dana tražilo je na desetine ljudi. U potragu su uključeni i dronovi kojima meštani snimaju nepregledne i nepristupačne terene, a u pomoć su pritekli i članovi auto-moto kluba iz ove varošice.

