Ugledala nepoznatog čovjeka pored svoje kuće i pitala da li mu treba pomoć: To joj je bila NAJVEĆA GREŠKA

Rin Oton iz engleskog gradića Saton, inače majka četvoro djece, ispričala je za britanske medije kako je 28. avgusta pretrpela brutalne povrede uslijed batina koje joj je zadao nepoznati rasista, koji je vrijeđao njenu djecu na rasnoj osnovi, jer ih je dobila u braku sa muškarcem sa Kariba.

Sve je počelo kada je oko 23 časa uveče ugledala nepoznatog i čudnog čovjeka blizu svoje kuće i upitala ga da li mu je potrebna pomoć. Tada je muškarac brutalno nasrnuo na nju.

– Prišao mi je i u tom momentu sam vidjela kako steže pesnicu, a onda me udario po lijevoj strani lica. Ostala sam na podu i trpjela bolove, a on je tada prišao i šutirao me u rebra. Govorio je odvratne riječi na račun moje djece iz mješovitog braka. Shvatila sam da je rasista i vrištala sam od bolova. U tom momentu on je pobjegao. Uplašila sam se da će se vratiti i nekako sam ustala i ušla u kuću – navela je Rin Oton.

Ona je dva dana kasnije otišla u bolnicu, a ustanovljeno je da su joj polomlljena rebra, vilica i prst, zatim je pretrpjela prelom jagodične kosti, kao i posjetkotine po licu i rukama.

Navela je čak i da je danima nakon prebijanja morala da jede i pije na slamčicu.

– Poslije nekoliko dana otok i modrice su se smanjile, a rečeno mi je da ukoliko povrede lica ne zacjele, morat ću na operaciju. Čitav ovaj incident me je uplašio i sada živim u strahu da bi nasilnik mogao da se vrati. Vidjela sam i da je prije toga snimao moju kuću mobilnim telefonom – istakla je Oton.

Napadača je opisala kao bijeloputog muškarca od 45 do 50 godina, bio je proćelav i imao je tetovažu na vratu.

Policija traga za njim, piše “Objektiv“.

