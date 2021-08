Antony Blinken: Naš pristup vladi Afganistana će zavisiti od ponašanja talibana

Blinken je novinarima rekao da je od 14. augusta do danas više od 82.300 ljudi sigurno evakuisano iz Kabula.

“U periodu od 24 sata od utorka do srijede, otprilike 19.000 ljudi evakuirano je na 90 američkih vojnih i koalicijskih letova”, rekao je novinarima Blinken, te dodao da su “jedino Sjedinjene Države mogle organizovati i izvršiti misiju ove veličine i složenosti.”

Rekao je da je ostalo otprilike 1.500 ljudi koji bi mogli biti Amerikanci, uz objašnjenje da je, kada su započele operacije evakuacije, u Afganistanu živjelo čak 6.000 američkih građana koji su željeli otići.

Rekao je da su SAD “evakuisale najmanje 4.500 američkih građana, a vjerovatno i više” od 14. augusta, a samo u posljednji dan evakuisano je više od 500.

Blinken je rekao je da su SAD na putu da završe svoju misiju u Afganistanu do 31. augusta, ali da zvaničnici planiraju pružiti podršku onima koji žele otići i nakon tog datuma.

“Ne postoji rok u našem radu na tome da pomognemo bilo kojim preostalim američkim građanima koji odluče da žele otići, zajedno s brojnim Afganistancima koji su bili uz nas ovih godina i žele otići a nisu mogli to učiniti. Taj će se napor nastaviti svaki dan nakon 31. augusta,” rekao je Blinken. prenosi Klix“.

Rekao je da su se talibani preuzeli obveze kako bi omogućili siguran prolaz Amerikancima i ugroženim Afganistancima koji žele napustiti zemlju.

“Sjedinjene Države, naši saveznici i partneri i više od polovine svjetskih zemalja, njih 114, izdalo je saopćenje u kojem je talibanima jasno stavljeno do znanja da imaju odgovornost držati se te obaveze i omogućiti siguran prolaz svima koji žele izaći iz zemlje – ne samo za vrijeme trajanja naše misije evakuacije i preseljenja – već i svaki dan nakon toga. Razvijamo detaljne planove o tome kako možemo nastaviti pružati konzularnu podršku i olakšati odlaske onima koji žele otići nakon 31. augusta,” objasnio je on.

Blinken je također naglasio opasnost operacija evakuacije, napominjući da “djelujemo u neprijateljskom okruženju u gradu i zemlji koje sada kontrolišu talibani sa vrlo realnom mogućnošću napada ISIS-K”.

“Talibani, htjeli mi to ili ne, uveliko kontrolišu državu, svakako kontrolišu grad Kabul, i bilo je važno raditi s njima kako bi pokušali olakšati i osigurati odlazak onih koji žele otići,” objasnio je Blinken.

“Ubuduće ćemo suditi o našem angažmanu sa bilo kojom vladom u Afganistanu predvođenom talibanima na osnovu jedne jednostavne propozicije: naših interesa i pomaže li nam to u napretku ili ne. Ako angažman s vladom može unaprijediti trajni interes koji ćemo imati za borbu protiv terorizma, trajni interes koji ćemo imati u pokušaju da pomognemo afganistanskom narodu koji treba humanitarnu pomoć, trajni interes koji imamo u pogledu toga da su prava svih Afganistanaca, posebno žena i djevojaka podržana, onda ćemo to učiniti,” rekao je on.

“Ali u osnovi, priroda tog angažmana i priroda bilo kakvog odnosa u potpunosti ovisi o postupcima i ponašanju talibana,” dodao je američki državni sekretar.

Facebook komentari