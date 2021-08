Bijesni talibani okružili reporterku CNN-a u Kabulu: “Pokrij lice!”

Mnoge medijske ekipe su u Afganistanu kako je došlo do promjene vlasti.

Izvjetavaju da su na ulicama širom Afganistana naoružani talibani, da se pucnji čuju sa svim strana, poprilično je napeta situacija. prenosi “Radiosarajevo“.

Na jednom od snimaka koje je objavio CNN, vidi se kako su Talibani okružili njihovu novinarsku ekipu.

Od novinarke su tražil ida mora pokriti lice. Jedan iz grupe je otkočio pušku i prijetnje su se nastavile, sve dok nisu novinari nisu objasnili da imaju dozvolu da snimaju i zvještavaju, nakon čega su ih propustili.

Situacija je bila prilično napeta.

Here's the moment that @clarissaward and crew were confronted by the Taliban on the streets of Kabul. pic.twitter.com/2ueKYbR8xg

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) August 18, 2021