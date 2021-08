Zuckerberg: Facebook uklonio 18 miliona postova sa dezinformacijama o Covidu

“Ukoliko vidimo štetne dezinformacije na platformi onda ih uklonimo jer je to protiv naših pravila, tako da broj od 18 miliona jeste broj takvih sadržaja koje smo vidjeli na platformi i koje smo uklonili. Da li vidimo i uklonimo sve? Naravno, postoje greške koje pravimo ili područja koja moramo popraviti, ali to je broj koji trenutno imamo kada je u pitanju što smo vidjeli i što je naš sistem uspio detektovati”, rekao je Zuckerberg za “CBS This Morning”.

Koliko je ljudi vidjelo dezinformacije, koje su posljedice?

Novinarka CBS Gayle King je u intervjuu ukazala na dva odvojena problema.

“Uklonili ste 18 miliona dezinformacija, ali koliko ljudi je vidjelo te dezinformacije? Da li je to više ili manje od 18 miliona? To je broj o kojem mislim da ljudi pričaju. Bijela kuća je čak izjavila da Facebook ubija ljude. To je bilo veoma odvažno, otvoreno i provokativno“.

“Razumijem o čemu govorite. Broj koji vam mogu dati jeste broj dezinformacija koje smo uklonili. Također imamo milione ljudi koji su koristili naš ‘Vaccine finder tool’, alat kako bi se približili postupku primanja vakcine”, odgovorio je Zuckerberg.

Biden: Facebook “ubija ljude”

Facebook, kao i druge platforme, suočene su s intenzivnim kritikama zbog širenja dezinformacija, posebno u vezi s pandemijom koronavirusa.

Predsjednik Amerike Joe Biden prošlog je mjeseca rekao da Facebook i druge platforme društvenih medija “ubijaju ljude” omogućujući širenje dezinformacija o Covidu, ali je kasnije pojasnio kako misli da su same dezinformacije uzrokovale smrt.

“Ubijaju ljude. Ozbiljno to mislim. Gledajte, jedina pandemija koju imamo je među nevakinisanima, a ubija ljude”, rekao je. Biden je kasnije dodao: “Svako ko to sluša povrijeđen je zbog toga. To ubija ljude. To su loše informacije. Nadam se da Facebook to ne shvata lično. Kada kažem da Facebook ubija ljude, treba učiniti nešto u vezi s dezinformacijama. Nečuvene su dezinformacije o vakcinama. To sam mislio”.

Odgovor Facebooka: Mi nudimo vjerodostojne informacije

Facebook je odgovorio na ove komentare američkog predsjednika, rekavši kako je ova kompanija zapravo pomogla da se poveća prihvatljivost vakcina. “Mi nećemo biti ometeni optužbama koje nisu potkrijepljene činjenicama”, saopštili su.

Sredinom jula više od 2 milijarde ljudi pregledalo je “vjerodostojne informacije” o COVID-19 na Facebooku, kazali su iz Facebooka, uključujući 3,3 miliona Amerikanaca koji su koristili alat za pronalaženje vakcina, kako bi zakazali termin za vakcinaciju. prneosi “n1″.

