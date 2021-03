Otele ga 3 djevojke i vezale u štali: Zbog jedne sitnice ga šamarale, a tada se desio neviđen preokret

Biznismen Karlos Salgado iz Idalga u Meksiku kidnapovan je, ali i brzo spasen u munjevitoj akciji policije.

Salgada su otele tri djevojke dok je sjedio u kafiću čekajući društvo. Prišle su mu, sjele za sto pored Salgada i tražile mu cigaretu. Nakon nekoliko trenutaka ispred kafića se parkirao crni kombi, a onda je jedna od njih izvadila pištolj i rekla mu da odmah krene sa njima.

Konobari su vidjeli šta se dešava, ali poučeni svakodnevnim aktivnostima lokalnih bandi nisu smjeli ni da zucnu, pa su se pravili da ne znaju ništa.

Salgado je pokušao da se na vratima izmakne, ali nije uspio jer je tu bio i jedan muškarac, saučesnik koji je pomogao djevojkama da ga uguraju u kombi. Odveden je 40 kilometara od grada na napušteno imanje. Tamo su ga djevojke vezale u štali i šamarale sat vremena dok se nije pojavio vođa bande.

Kako one silom nisu uspjele da saznaju gdje mu se nalazi tajni sef sa novcem, za koji su provjereno znale da ga ima, prepustile su ga vođi. On ga je, prema Salgadovom kasnije kazivanju policije napao jer je i on čuo da je jednom u kafiću pričao prijatelju da ima sef u kući, pa je želio da zna gdje je.

Samo 10 minuta kasnije, na vratima ranča pojavila se specijalna jedinica policije koja je Karlosa Salgada za nekoliko trenutaka oslobodila, dok su djevojke i vođa bande uhapšeni.

Ispostavilo se da je Salgado na telefonu imao uključen “treker”, odnosno dugme koje je aktivirao dok je išao u kombi i koje služi njegovoj porodici da alarmiraju policiju ako mu se nešto desi.

Sin je odmah pozvao policiju koja je lako na osnovu tragova putem mobilnog telefona utvrdila gdje je on odveden. Salgado nije ozbiljnije povrijeđen prilikom otmice, ako ne računamo krvavi nos i nekoliko modrica na licu, prenosi “Objektiv“.

