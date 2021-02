Hladni talas u SAD zaledio Nijagarine vodopade

Dijelovi Nijagarinih vodopada, na granici SAD i Kanade, zaledili su se u toku jučerašnjeg dana nakon što su se prošle nedelje temperature spustile na -18C na rijeci Nijagari, a hladni talas je još uvijek prisutan u američkoj državi Njujork i drugim dijelovima Sjeverne Amerike, piše Indipendent.

Britanski list navodi da su turisti koji su se juče zatekli na Nijagarinim vodopadima mogli da vide i fotografišu velike komade leda kako plutaju u vodi, dok su oblaci pare i duga bili prisutni tokom cijelog dana, prenosi “Tanjug”.

Indipendent piše da iako se na nekim fotografijama čini da su slapovi vode u potpunosti smrznuti, voda nikada ne prestaje da teče uprkos ovakvim uslovima, a prisustvo velikih površina leda na vodopadu zabilježeno je i tokom 2014. i 2015. godine kada su polarni cikloni pogodili to područje.

Zajedno s mnogim drugim saveznim državama širom SAD tokom posljednje dvije nedjelje, i Njujork je pogođen jakim hladnim talasom , a više snježnih padavina se očekuje na Nijagari i tokom sljedećih nekoliko dana, navodi britanski list.

