Demokrate završile iznošenje dokaza: “Trump pozivao izgrednike na Kapitol”

Demokrate tvrde da je upad u Kapitol bio smrtonosna kulminacija Trampovog širenja lažne i nasilne retorike, koja će nastaviti da nanosi štetu američkoj politici ukoliko ostane nekažnjena.

Trećeg dana suđenja, tužioci su iznosili i svoje lične priče o strahu i nasilju sa kojim se suočili tog dana, a kao dokaz su prikazali i javna, eksplicitna uputstva koja je Tramp davao svojim pristalicama – kako u nedeljama pre napada 6. januara, tako i u govoru koji je održao na sam taj dan, posle koga se rulja uputila ka Kapitolu. Na video snimcima prikazanim u četvrtak, od kojih su neke sami izgrednici bili objavili na društvenim mrežama, oni su govorili o tome kako “sve to rade za Trampa.”

“Ako se budemo pretvarali da se to nije dogodilo, ili, još gore, dozvolimo da prođe bez posledica, ko kaže da se neće ponoviti?”, pitao je kongresmen Džo Negus iz Kolorada, jedan od tužilaca, prenosi Glas Amerike.

Dajana Deget, jedna od menadžerki za opoziv, govorila je o događajima koji su obeležili upad hiljada Trampovih pristalica u kompleks Kapitol hila. Opisala je, između ostalog, kako su se članovi Kongresa skrivali bežeći pred osobama koje su se neovlašćeno našle u zdanju Kongresa.

Takođe, opisivala je detalje svedočenja više privedenih nasilnika koji su ukazivali da su pred i u zgradu u kojoj se nalazi Kongres 6. januara došli jer su shvatili da im je instrukciju dao bivši predsednik i sada okrivljeni Donald Tramp.

“U objavama na Tviteru, video zapisima i kasnije saslušanjima navodili su da im je Tramp ohrabrivao i govorio im da krenu na Kapitol. Ne morate meni verovati, sami su to govorili, da su pozvani, i da je to učinio predsednik Sjedinjenih Američkih Država”, rekla je Deget.

Tokom njenog izlaganja pušteno je nekoliko snimaka na kojima se čuju glasovi demonstranata koji uzvikuju da ih je Tramp pozvao do kompleksa Kapitol hila.

Tokom trećeg dana suđenja za opoziv @POTUS45 u Senatu menadžeri za opoziv prikazivali su, između ostalog, snimke u kojima smatraju da je bivši američki predsednik ohrabrivao i podržavao nasilje. Pratite👉https://t.co/D1qp2vVjGl pic.twitter.com/KVcwkhKhAj — Glas Amerike (@Otvorenistudio) February 11, 2021

Nakon Deget, govorio je kongresmen iz Merilenda Džejmi Raskin, koji je ukazivao da je Donald Tramp ohrabrivao i odobravao nasilje demonstranata i u ranijim slučajevima.

“Pohvalno se izjašnjavao i o fizičkom napadu na jednog novinara”, rekao je Raskin – dodavši da se o višetrukim upadima u sedište lokalne vlasti u državi Mičigen izjašnjavao kao o, kako je ukazao, generalnoj probi na državnom nivou.

Ted Liu, menadžer za opoziv i član Predstavničkog doma, tvrdio je u izlaganju da Tramp nije iskazao žaljenje zbog svojih dela i reči koje je uputio 6. januara.

“Njegova namera je bila da se događaji od 6. januara dese… Kako to znamo? Pa on nam je sam rekao”, zaključio je Liu nakon čijeg obraćanja je prikazan video snimak u kome Tramp tvrdi kako su svi iz njegovog okruženja smatrali kako je to bilo u potpunosti opravdano.

Dejvid Sisilini, jedan od menadžera za opoziv, pominjao je slučaj koji se vodi protiv višerangiranih članova kako je označio, ekstremističke i militante grupe pod nazivom “Čuvari zakletve” koji su, kako je rekao, bili umešani u upad u zgradu Kapitola.

Konkretno – govorio je o Džesiki Votkins, Donovanu Kroulu i Tomasu Kaldvelu koje Sekretarijat za pravosuđe optužuje za opsežno planiranje provale u to zdanje 6. januara. Suočeni su sa ozbiljnim optužbama proizašlim iz temeljne istrage.

U Beloj kući, predsednik SAD Džo Bajden je izjavio da veruje da su se neka mišljenja možda promenila nakon što su senatori videli “zastrašujući snimak bezbednosnih kamera, prikazan u sredu, na kome se vidi upad u Kapitol, a između ostalog i izgrednici kako preteći traže po Kongresu predsedavajuću Nensi Pelosi i potpredsednika Majk Pensa.

Trampovi advokati će početi da iznose argumente odbrane u petak, a suđenje bi moglo da se okonča do kraja vikenda.

Bivšeg predsednika brane njegovi advokati – a američki senatori su u ulozi porotnika koji treba da donesu odluku o tome da li je Tramp kriv ili nije.

Da bi bivši američki predsednik u Senatu bio osuđen za podsticanje pobune potrebno je da takva odluka bude potvrđena dvotrećinskom većinom u telu koje broji 100 članova, odnosno njih 67.

Proces u Senatu koji se vodi protiv Donalda Trampa američka javnost smatra istorijskim iz najmanje dva razloga: nijedan američki predsednik nije dva puta opozivan u Predstavničkom domu i nijednom bivšem šefu države nikada nije suđeno u Senatu – gornjem domu Kongresa, prenosi RSE.

