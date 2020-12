Donald Trump pozvao savezne države da ubrzaju proces vakcinacije protiv COVID-19

Trump se na Twitteru oglasio povodom sve oštrijih kritika da se vakcinacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) provodi sporije od očekivanog.

Podsjetio je ipak, kako je američka administracija već podijelila vakcine saveznim državama.

“Sada savezne države imaju odgovornost da daju vakcine. Poduzmite nešto“, poručio je Trump.

Kako navode američki mediji, vakcinacija protiv COVID-19 u toj zemlji odvija se mnogo sporije nego što se ranije očekivalo.

Iako je Trumpova administracija obećala da će do kraja 2020. godine biti vakcinisano i do 20 miliona ljudi, podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti SAD-a (CDC) pokazuju da je do sada vakcinisano samo 2,1 milion ljudi.

Američki ministar zdravlja Alex Azar izjavio je ranije da bi do do druge polovine 2021. godine mogli biti vakcinisani svi Amerikanci, što znači da bi u to zemlji dnevno vakcinu protiv COVID-19 trebalo primiti najmanje 3,5 miliona ljudi.

