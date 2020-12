Kanada suspendovala letove iz Velike Britanije zbog novog soja koronavirusa

Kanada se pridružila evropskim zemljama koja su zabranile avionske letove iz Velike Britanije zbog zabrinutosti pojavom novog soja koronavirusa koji se brzo širi pojedinim dijelovima Engleske, prenosi Anadolu Agency.

Letovi iz Velike Britanije za Kanadu zaustavljeni su od ponoći, saopćilo je kanadsko Ministarstvo transporta.

Prethodno je nekoliko evropskih zemalja, među kojima Francuska, Nejmačka, Italija, Austrija i Turska, najavilo suspenziju letoba iz Velike Britanije.

Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je evropske zemlje da uduplaju mjere zdravstvene zaštite.

Britanski premijer Boris Johnson najavio je pooštravanje mjera u nedjelju za London, jugoistok i istok Engleske gdje se pojavio novi soj virusa.

Nova pravila značila bi ostanak stanovnika u kućama, osim neophodnih izuzetaka i prodavnica sa za život neophodnim artiklima, zatvaranje teretana, objekata za zabavu i razonodu i usluga kozmetičke njege, rad od kuće za one koji to mogu, a mjere ostaju na snazi do 30. decembra.

