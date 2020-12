WHO dobio pristup Wuhanu, provest će istragu o porijeklu koronavirusa

Službeni Peking nije bio otvoren za neovisnu istragu, ali su višemjesečni napori i pregovori WHO-u ipak urodili plodom i dobit će pristup gradu za kojeg se smatra da je epicentar pandemije, prenosi BBC.

Vjeruje se da je virus do ljudi dospio na jednoj vuhanskoj tržnici gdje se prodaju životinje. No potraga za izvorom zaraze dovela je do tenzija, pogotovo je u tome bio aktivan SAD. Trumpova administracija optužila je Kinu da je pokušala sakriti tragove o koronavirusu i početku pandemije.

Koji će biti cilj istrage?

Biolog iz tima znanstvenika koji putuje u Wuhan rekao je Associated Pressu da WHO ne provodi istragu da bi nekoga krivio, već da žele spriječiti buduće izvore zaraze.

“Stvarno se ne radi o tome da se traži država koju će se okriviti”, rekao je Fabian Leendertz s njemačkog Instituta Robert Koch.

“Radi se o tome da želimo razumjeti što se dogodilo i vidjeti ako, iz podataka koje prikupimo, možemo smanjiti rizik u budućnosti.

Dr. Leendertz kaže da je cilj otkriti kad je virus krenuo kružiti među ljudima te je li ili nije krenuo iz Wuhana. Očekuje se da će istraga potrajati četiri do pet sedmica, dodao je.

Gdje je i kada virus prvi put otkriven?

Dosad se zna da je virus najranije pronađen na tzv. “mokrim tržnicama” u Wuhanu, u provinciji Hubei te se vjeruje da je od tamo prešao sa životinja na ljude. No stručnjaci sada vjeruju da je tamo njegova prisutnost možda samo bila izraženija nego u ostalim dijelovima svijeta.

Istraživanja pokazuju da koronavirusi, koji mogu zaraziti ljude, možda već desetljećima neotkriveni kruže u šišmišima.

Prošlog decembra, kineski liječnik u središnjoj bolnici Wuhana, Li Wenliang, pokušao je upozoriti svoje kolege o mogućoj pojavi nove bolesti. No policija mu je rekla da “prestane lažno komentirati”, a onda je i nad njim provedena istraga o “širenju glasina”.

Li je umro u veljači nakon što se zarazio koronom dok je liječio pacijente u Wuhanu. U aprilu su se pojavile sumnje i navodi da je virus mogao procuriti iz laboratorija u Wuhanu.

Američki veleposlanici iz Kine izrazili su zabrinutost oko biosigurnosti tamo, a Ured američkog nacionalnog obavještajnog direktora tada je rekao da, iako virus nije bio umjetan ili genetski modificiran, službenici istražuju je li izbijanje epidemije započelo kontaktom sa životinjama ili laboratorijskom nesrećom.

Nedavna izvješća u kineskim medijima sugeriraju da je pandemija covida-19 mogao započeti izvan Kine.

Ali analitičari kažu da izvještaji nisu utemeljeni te da ta kampanja odražava zabrinutost vodstva u Pekingu zbog štete po međunarodnu reputaciju Kine od početka pandemije.

Hoće li pristup Wuhanu dati odgovore?

Odgovor na to pitanje pokušala je dati BBC-jeva zdravstvena dopisnica Naomi Grimley. Ona kaže da je pitanje neovisne istrage o podrijetlu virusa upleteno u međunarodnu geopolitiku i redove oko WHO-a.

Trumpova administracija je zauzimala čvrst stav po tom pitanju, dodaje Grimley, tvrdeći da je WHO premekan prema Kini i navodeći primjere dužnosnika koji hvale kineski režim zbog njegovih postupaka, poput lockdowna u Wuhanu, masovnih testiranja i objavljivanja genetskog koda virusa .

Međutim, puno drugih zemalja također je reklo da treba provesti odgovarajuću istragu – uključujući Australiju i Veliku Britaniju. Associated Press otkrio je transkripte video poziva dužnosnika WHO-a koji su se još u siječnju žalili da od kineskih vlasti nisu dobili prave podatke koji su im potrebni. Dvočlani tim WHO-a koji je ljetos posjetio Kinu imao je poteškoća u pregovorima o pristupu Wuhanu.

Ovo će se putovanje, kad se to dogodi, vjerojatno usredotočiti na temeljna biološka pitanja: je li virus izvorno došao od šišmiša? Je li postojao “srednji domaćin” koji je šišmiše povezivao s ljudima? I jesu li Wuhan mokra tržišta bila središte početnog izbijanja?, piše Grimley.

Kakav je odgovor na kinesko izvještavanje o virusu?

Kinesko suočavanje s krizom na početku pandemije pohvalio je u januaru šef WHO-ovog programa za hitne zdravstvene slučajeve dr. Mike Ryan, koji je rekao da je “izazov velik, ali odaziv masivan”

Peking je pomogao usporiti širenje virusa, rekao je WHO, tako što se brzo dobrovoljno javio da podijeli svoje znanje o genetskom kodu virusa. No, Sjedinjene Američke države, među brojnim drugim zemljama, postavile su pitanje je li Kina bila potpuno transparentna kada se virus prvi put tamo pojavio, prenosi Index.

U martu je šef WHO -a u Kini, dr. Gauden Galea, rekao za BBC da postoje “nedostaci” u suzbijanju epidemije u prvim danima, ali da će stručnjaci proučiti kako bi se problemi mogli izbjeći u budućnosti.

Trump je kasnije napao WHO rekavši da su previše “Kina-centrični” u hvaljenju Pekinga te dodajući da je ta organizacija “potpuno pogriješila” sa svojim ranim uputama tijekom početka pandemije.

Najavio je da će povući SAD iz WHO-a, što je i napravio, te dodavši da će “financijska sredstva za WHO preusmjeriti negdje drugdje”.

No nakon izbora u SAD-u, izabrani predsjednik Joe Biden, koji bi trebao prisegnuti 20. januara, oformio je tim za vanjskopolitička pitanja kojem je za zadatak dao da Ameriku održe unutar WHO-a.

