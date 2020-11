Otkriveno kako je napadač došao do oružja, dosta uhapšenih, jedan ima 16 godina

U TERORISTIČKOM napadu u Beču ubijene su četiri osobe i napadač.

“Još je jedna žrtva podlegla ozljedama nakon terorističkog napada u Beču, tako da je broj mrtvih porastao na četiri, ne računajući jednog od napadača kojega je ubila policija”, rekao je austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer novinskoj agenciji APA.

Četvrta žrtva je žena u dobi između 40 i 50 godina koja je umrla u bečkoj bolnici.

Sedmero ljudi je životno ugroženo, javila je APA. U više bolnica nalazi se sveukupno 17 ljudi koji su pretrpjeli ozljede od vatrenog oružja ili porezotine, a 10 ljudi je u stanju šoka.

Napadača je ubila policija u ponedjeljak navečer. On je bio simpatizer Islamske države, rekao je Nehammer u utorak. Radi se o 20-godišnjem mladiću koji je rođen i odrastao u Beču i bio je poznat obavještajnim službama,piše Index

Nije još uvijek jasno o koliko se napadača radi. Najmanje jedan je još uvijek u bijegu.

Što znamo do sada?

U napadu su ubijene četiri osobe i napadač. Ukupno pet osoba. Žrtve napada su prolaznici, dva muškarca i žena. Teško je ranjeno još 17 osoba. Među ranjenima je i jedan policajac.

Austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer napadača je opisao kao islamističkog terorista. Rekao je da vjeruje da je bilo više napadača.

Napadač je upucan kod Crkve svetog Ruperta. Imao je automatsko oružje, pištolje i dosta municije. Na tijelu mu je bio eksplozivni pojas. Ustanovilo se da je lažan.

Napad se dogodio na šest lokacija, a još nije poznat točan broj napadača.

Kurz je rekao da se radi o planiranom napadu. Policija je dobila 20.000 snimki napada, a građane mole da ostanu u kućama. Zatvorene su i škole.Kako piše austrijski Heute.at, osumnjičeni je ilegalno municiju nabavio u Slovačkoj. On je sredinom srpnja tamo otputovao s prijateljem. Putovali su automobilom koji pripada majci jednog od osumnjičenika s Kosova.

Policija je zasad uhitila 12 osoba. Oni imaju između 16 i 25 godina. Jedan od uhićenih rođen je na Kosovu. Deset ih je uhićeno u Beču, a dvoje u St. Poltenu.Policija je rekla da ne mogu isključiti mogućnost da je drugi napadač u bijegu. To je zasad najveća nepoznanica – je li bilo drugih napadača i koliko ih je bilo. Prema prvim informacijama koje su se pojavile još sinoć nakon napada, govorilo se o više napadača. No to još uvijek nije ustanovljeno.utros se austrijski kancelar Sebastian Kurz obratio javnosti putem televizije.

“Stariji čovjek i starija žena, mlađi prolaznik i konobarica, hladnokrvno su ubijeni”, kazao je Kurz.

On je rekao da je ozlijeđeno još 14 osoba, no prema novijim informacijama taj broj je nešto veći.

“U međuvremenu je potvrđeno da se radi o islamističkom teroristu”, dodao je Kurz. Rekao je da ovo građane Austrije neće zastrašiti.

“Lovit ćemo počinitelje”, kazao je. Dodao je da će istražiti tko stoji iza napada te da će ti ljudi biti kažnjeni.

“Ovo je bio napad na naše slobodno društvo”, kaže Kurz.

