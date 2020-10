Grad koji nikad ne spava: New York noću

Ulice Newa Yorka, jednog od najmnogoljudnijih gradova u svijetu, u proteklih nekoliko mjeseci zbog pandemije koronavirusa bile su znatno manje posjećene nego inače, javlja Anadolu Agency (AA).



Savezna država New York bilježi najveći broj umrlih od COVID-19 na nivou Sjedinjenih Američkih Država (SAD). U saveznoj državi New York od posljedica zaraze koronavirusom umrlo je 33.377 osoba, što je najviše u SAD-u.



Uprkos svim nedaćama, grad New York nastavlja oduševljavati posjetioce i stanovnike te ih još jednom podsjeća zbog čega je dobio titulu ”grada koji nikada ne spava“.



Ekipa AA zabilježila je kadrove nebodera u New Yorku, mosta Brooklyn, Madison Square Gardena i Manhattana, simbola Velike Jabuke, čija je ljepota posebno izražena noću.

Facebook komentari