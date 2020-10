Proglašen dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za mir

Lista nominovanih je kao i svake godine bila tajna, a poznato je jedino bilo da je broj nominovanih bio 318 – 211 pojedinaca i 107 organizacija.

Dodjela prestižnog priznanja privukla je spekulacije širom svijeta nakon što se pojavila informacija o nominaciji američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali se ispostavilo da on nije na listi.

Favorite za ovogodišnjeg Nobela za mir oblikovali su događaji ove jedinstveno teške godine, koju su pratili konflikti, pandemija koronavirusa, ekonomska neizvjesnost i protesti širom svijeta.

Među kladioničarima glavni favoriti za nagradu bili su Svjetska zdravstvena organizacija, klimatska aktivistkinja Greta Thunberg i organizacije za slobodu medija, Reporteri bez granica (RSF) te američki Odbor za zaštitu novinara (CPJ).

Neki stručnjaci su smatrali da će dobitnik biti ruski opozicionar i kritičar Kremlja Aleksej Navaljni, koji se još oporavlja od trovanja novičokom u augustu.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020