Boris Johnson: “Drugi val zaraze neizostavno dolazi”

Govoreći u centru za proizvodnju vakcina koji je u izgradnji u blizini Oxforda, Johnson je izjavio: “Primjećujemo to u Francuskoj, Španiji, širom Evrope – to je apsolutno tako. Bojim se da ćemo to neizostavno vidjeti i u našoj zemlji“.

Sedmično istraživanje koje je u petak objavio Zavod za nacionalnu statistiku pokazalo je kako se procjenjuje da je 6.000 ljudi u Engleskoj u kategoriji novozaraženih u periodu između 4. i 10. septembra, otprilike dvostruko više nego prethodne sedmice, piše “Fena”.

Engleska se priprema za nove restrikcije na okupljanja i druge aktivnosti u nekoliko regija u zemlji.

Postoje rastuće spekulacije da bi Britanija mogla ući u novi lockdown u narednim sedmicama, djelimično i zbog toga što se režim testiranja nosi s povećanim zahtjevima.

Ujedinjeno Kraljevstvo u petak je zabilježilo 27 smrtnih slučajeva, čime je ukupan broj preminulih od COVID-19 porastao na 41.732, prenosi “Assiciated Press”.

