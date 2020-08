Izviđački tim WHO zaključio misiju u Kini

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) saopštila je da je njen izviđački tim koji je istraživao porijeklo epidemije koronavirusa u Kini zaključio svoju misiju u toj zemlji a UN-ova agencija za javno zdravstvo pristala je da pruži usluge za slanje šireg tima – prije svega u sumnjivu zonu epidemije.

– Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je da će ‘međunarodni tim’ biti poslan u Wuhan, gdje je, kako se vjeruje, pandemija prvi put izbila krajem prošle godine. Tedros je kazao da su ‘opis rada’ sačinili WHO i Kina, ali to nije konkretizirao.

Dr. Michael Ryan, čelnik odjela za vanredne situacije WHO, ukazao je na “razlike u epidemiološkim slikama” i kazao je da će studije i podaci koji se prikupljaju njima biti procijenjeni.

– Istinski cilj je u tome da obiđemo ljudske klastere koji su se prvi pojavili i da se vratimo sistematskom radu koji bi ustanovio kada je pobijena barijera prenosa sa životinjske na ljudsku vrstu – kazao je Ryan, piše “Fena”.

Kada shvatite gdje je barijera probijena, onda se na sistematičan način okrećete studijama o tome kako ju je životinjska vrsta probila – dodao je on, prenosi AP.

